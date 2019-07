Governo,Zingaretti: legati a poltrone

"E' tutto molto triste: non si parla più dell'Italia, della crescita, del lavoro, della manovra e c'è un gioco di potere tra due partiti, che non sono uniti più su niente se non dalla voglia di essere stretti sulle loro". Cosi' il segretario del Pd,, in un'intervista a Radio radicale. "L'esperimento giallo-verde è fallito, dovrebbero prenderne atto", afferma. "Inquietante-sottolinea-che il ministro degli Interni, chiamato a riferire in Parlamento sui fondi russi,ne parli ovunque, ma abbia paura delle Camere".(Di venerdì 19 luglio 2019)