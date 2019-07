Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ (2) : (AdnKronos) – Superati i venti di crisi, almeno all’apparenza, prende corpo di ora in ora l’ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo Governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l’azione di Governo. In casa M5S si guarda ...

Boschi risponde per le rime a Salvini : “Noi al Governo abbiamo portato risultati non rubli” : Boschi replica duramente al vicepremier Salvini: "Caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la Libertà di parlare: come ministro dell'Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni".Continua a leggere

Governo : Conte - ‘opposizioni? Visto solo Guerini perché a capo Copasir’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – L’incontro con Zingaretti o altri esponenti dell’opposizione? “L’ho letta anch’io, come leggo tante cose. L’unico esponente che ho Visto -ho passato in rassegna incontri e telefonate, semmai mi fosse sfuggito qualcosa- è l’altro ieri Lorenzo Guerini, in quanto presidente del Copasir… Io sono il presidente con responsabilità dell’intelligence, quindi si ...

Il Governo raccoglie i mattoncini per ridurre il debito : Il piano di dismissione degli immobili pubblici doveva arrivare in primavera, e invece è arrivata prima l’estate. Martedì il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il testo di legge che stabilisce come procedere e ieri, senza perdere altro tempo, il Demanio ha lanciato i primi tre ban

Matteo Salvini fa i nomi : "Trenta e Toninelli un problema" - devono saltare per far sopravvivere il Governo : Riprendono le schermaglie? Matteo Salvini, infatti, torna all'attacco. Lo fa ribadendo nei fatti quanto detto giovedì sera, al termine di una giornata convulsa in cui aveva affermato di avere fiducia in Luigi Di Maio ma non in alcuni ministri grillini. Giovedì sera, il vicepremier del Carroccio avev

Debora Serracchiani - il teorema-Russi : "Perché questa crisi di Governo è una farsa" : "Aspettiamo Matteo Salvini in Aula perché ci dica esattamente quello che è successo rispetto alla vicenda russa. Dopo decideremo se ci saranno le condizioni per presentare una mozione di sfiducia". Debora Serracchiani, del Pd, ospite a L'aria che tira su La7, spiega: "Chiediamo al ministro di riferi

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - Toninelli in bilico (3) : (AdnKronos) – Cedere il Mit alla Lega, però, fa paura, perché è in quel ministero che si giocano molte partite fondamentali per il M5S: la Tav e Autostrade, solo per citarne due. Ma il Movimento è all’angolo: a Strasburgo ha giocato bene le sue carte -come la vicepresidenza del Parlamento Ue a Fabio Massimo Castaldo e i voti ‘salvifici’ a von der Leyen che li ha riscattati dalla temuta irrilevanza- ma a Roma le ...

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - Toninelli in bilico : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Il fantasma della crisi di Governo non sembra più aleggiare sui tetti di Palazzo Chigi, ma un altro, in queste ore, sembra prenderne il posto: è quello del rimpasto, un ‘rimetter mano’ alla squadra di Governo di cui si parla da tempo, ma finora mai andato in porto. La convinzione, tra i ministri grillini, è che dopo aver fatto il passo indietro sul commissario Ue in quota leghista, Matteo ...

Governo - ultima "finestra" per le elezioni a settembre. Di Maio a Salvini : "Meglio vedersi oggi" : Da tempo c'è una data segnata con il rosso sul calendario nelle segreterie dei partito: scade oggi l'ultimo giorno utile per...

Di Maio esclude la crisi di Governo : “Con Salvini vediamoci e troviamo il punto per continuare” : "Purtroppo queste sono dinamiche che ci possono essere fra due forze di governo diverse, come il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi. L'unica cosa che dico è che fra due persone mature sarebbe meglio vedersi piuttosto che parlarsi a mezzo stampa": così Luigi Di Maio tende una mano a Matteo Salvini.Continua a leggere

Tensioni nel Governo - Di Maio a Salvini : “Vediamoci oggi - troviamo il modo per continuare” : Il capo politico dei Cinque Stelle tende una mano all'alleato Matteo Salvini: "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo. Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare".Continua a leggere

SONDAGGI/ 'Salvini al 37% - M5s al 17% : e rompere il Governo non fa perdere voti...' : SONDAGGI. La preferenza di voto degli italiani non cambia nonostante l'apertura del caso Russiagate. rompere il governo invece penalizzerebbe M5s

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Cercasi pretesto per una crisi di Governo : Roma. Su alcuni emendamenti della Lega presentati al decreto sicurezza e dichiarati in un primo tempo inammissibili è stata sfiorata la crisi di governo, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che, anche su questo punto, è arrivato a contestare apertamente il Presidente della Camera Roberto Fic