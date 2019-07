Governo | il premier Conte | “Rimpasto? Soddisfatto della squadra Se qualche ministro ha

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

Bolzano. Incontro tra Kompatscher e il premier del Governo tibetano in esilio : “Il “Middle Way Approach”, la Via di Mezzo, la strada del dialogo, è la via giusta e l’autonoma dell’Alto Adige,

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Il premier lo nega - ma il Governo ha detto sì ai minibot : Roma. Dopo giorni di discussione intensa sui minibot, che hanno coinvolto la stampa nazionale e internazionale, inquietato gli investitori, allarmato gli osservatori internazionali, richiesto smentite del Tesoro e precisazioni del presidente della Bce Mario Draghi, ancora non si riesce a capire qual

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per Premier Conte e Governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

Il premier Conte : 'Polemiche sterili distolgono dagli obiettivi di Governo' : Lunedì pomeriggio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18:15. Nel corso della stessa, fra le altre cose, ha affrontato principalmente il problema dei modificati rapporti di forza fra Movimento 5 Stelle e Lega, emersi dopo le elezioni europee, facendo un appello alle forze di maggioranza perché prendano una decisione chiara in merito alla volontà o meno di proseguire con l'esperienza di ...

Il premier Conte agli alleati di Governo : 'Basta polemiche - dobbiamo lavorare' : A qualche commentatore, come il direttore de l'Espresso Marco Damilano, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri ha ricordato quella di Enrico Letta nello stesso giorno in cui Matteo Renzi era già arrivato a Palazzo Chigi con una Smart "per dargli il benservito". Crisi di fatto già aperta, quindi. Conte ha fatto un bilancio del primo anno di governo (la "fase uno"), ha fatto - come fece Letta - una lista di ...

Governo M5S-Lega - sconfitti i malpancisti e i rosiconi Il premier Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Il premier Conte : «Se andiamo avanti con le polemiche - il Governo ne risentirà» Live : Il discorso del presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha incontrato i due leader della maggioranza

Governo - attesa conferenza stampa di ConteIl premier : "Devo dire cose importanti a tutti" : Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani chepronuncerà oggi pomeriggio dopo un lungo silenzio per evitare ilbaratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parolechiave.

Europee 2019 - Zingaretti : “Se Governo cade - per Pd la soluzione è il voto. Io candidato premier? Non si parte da nomi” : “Il M5s è ancora muto da ieri, non ha chiarito se il governo ha o meno ancora una maggioranza. Se dovesse cadere l’esecutivo, per noi la soluzione migliore sarebbe quella di ridare la parola agli elettori”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza a Roma, il giorno dopo il voto delle elezioni Europee. Lo stesso Zingaretti ha poi glissato sulla sua possibilità di correre come candidato premier della ...