Governo : Di Maio vede ministro economia tedesco - poi cdm e vertice : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, un incontro tra il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, e il ministro dell’economia tedesco Peter Atmayer. Subito dopo, Di Maio prenderà parte al Cdm ed è confermata anche la sua presenza al vertice di Governo sulle autonomie, in programma alle 13. L'articolo Governo: Di Maio vede ministro economia tedesco, poi cdm e vertice sembra essere il primo ...

Governo - scintille Di Maio-Salvini - poi la retromarcia del leader della Lega : Una corsa precipitosa verso la crisi di Governo ed il freno azionato bruscamente solo all'ultimo: così è stata vissuta la giornata più convulsa del Governo giallo-verde, con Matteo Salvini che in tarda serata smentiva di voler salire oggi al Quirinale eppure la decisione era stata data per certa: troppi strappi e troppe accuse dagli alleati. Ma se nel pomeriggio il leader della Lega aveva annunciato la crisi di Governo affermando che è venuta ...

Di Maio : escludo la crisi di Governo : "escludo che ci possa essere una crisi. Sono dinamiche di due forze politiche diverse". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio

Governo - ultima "finestra" per le elezioni a settembre. Di Maio a Salvini : "Meglio vedersi oggi" : Da tempo c'è una data segnata con il rosso sul calendario nelle segreterie dei partito: scade oggi l'ultimo giorno utile per...

Di Maio esclude la crisi di Governo : “Con Salvini vediamoci e troviamo il punto per continuare” : "Purtroppo queste sono dinamiche che ci possono essere fra due forze di governo diverse, come il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Noi stiamo portando avanti le nostre proposte e i nostri obiettivi. L'unica cosa che dico è che fra due persone mature sarebbe meglio vedersi piuttosto che parlarsi a mezzo stampa": così Luigi Di Maio tende una mano a Matteo Salvini.Continua a leggere

Tensioni nel Governo - Di Maio a Salvini : “Vediamoci oggi - troviamo il modo per continuare” : Il capo politico dei Cinque Stelle tende una mano all'alleato Matteo Salvini: "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo. Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare".Continua a leggere

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la crisi di Governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

CRISI DI Governo/ "Il gioco è sfuggito di mano a Conte e Di Maio" : Russiagate, flat tax, autonomia, Europa: lo scontro tra M5s e Lega ha superato il livello di guardia e la CRISI di GOVERNO sembrerebbe a un passo

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Il gioco del cerino di Di Maio. "Se cade il Governo è colpa della Lega" : Prima un fotomontaggio, poi un altro. Gli uffici M5s monitorano la pagina Facebook di Matteo Salvini: “Solo offese e falsità nelle ultime 48 ore”. Luigi Di Maio sbotta quando vede la sua faccia accostata a quella di Manuel Macron, Matteo Renzi e Angela Merkel con la scritta: “Chi parla sempre di democrazia e trasparenza dovrebbe avere anche dignità”.Quindi il capo politico grillino riunisce i suoi ...

Venti di crisi tra Salvini e Di Maio. La situazione del Governo è grave ma non è seria : Da Helsinki, dove si trova al forum dei ministri degli interni, Matteo Salvini avvisa che non parteciperà “al Consiglio dei ministri di domani” e neppure “al vertice sulle Autonomie”, un po' perché, a suo avviso, “non c'è nulla di eclatante”, ma soprattutto perché la “fiducia è rotta”. Eppure, aggiu

Salvini-Di Maio - ora la crisi è “personale” : cosa succede adesso nel Governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Salvini-Di Maio - ora la crisi è personale : cosa succede adesso nel Governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Governo - prove di crisi | Salvini : "Domani non vado al Cdm e non tratto con l'Europa" | Di Maio : "Colpiti alle spalle" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"