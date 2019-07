Governo | Conte | ‘difendo ministri contro tutti’

Governo - il premier Conte : “Rimpasto? Soddisfatto della squadra. Se qualche ministro ha osservazioni venga a rappresentarmele” : Sull’operato di alcuni ministri “quando mi verranno poste delle questioni riguardanti l’operato di un ministro mi porrò il problema. Se qualcuno dei ministri ha qualche osservazione viene da me e me la rappresenta. Io sono Soddisfatto della mia squadra, stanno lavorando tutti bene”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi sottolineando l’importanza, anche su questo punto, della “correttezza ...

CRISI DI Governo/ "Il gioco è sfuggito di mano a Conte e Di Maio" : Russiagate, flat tax, autonomia, Europa: lo scontro tra M5s e Lega ha superato il livello di guardia e la CRISI di GOVERNO sembrerebbe a un passo

Conte : Governo - da me no ad azioni opache : 10.02 Se il governo dovesse cadere, "non mi presterò a operazioni opache o ambigue" Così il premier Conte in una lettera a Repubblica, assicurando che l'eventuale crisi sarà gestita "in modo lineare e trasparente,nelle sedi appropriate, per rispetto di Parlamento e dei cittadini" Sull'invito M5S a un confronto con le parti sociali sulla Manovra: "ogni iniziativa pienamente legittima ma non può sostituirsi al contraddittorio a fronte ...

Fondi Lega-Russia - Conte : “Salvini in Aula? Il 24 luglio riferirò io. Sono la massima autorità di Governo” : “E’ stato chiesto anche a me di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamavano il governo risponde. Io ho una concezione sacrale del parlamento e delle istituzioni”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad un evento di Confagricoltura a Roma chiarisce perché sarà lui a riferire al Parlamento sul Russiagate. “Il giorno 24 luglio ci sarà un’informativa”. Ma è grave ...

Governo spaccato - Salvini valuta i rischi del voto anticipato. E Conte lo anticipa sul Russiagate : Le crepe nella maggioranza gialloverde sono tante, troppe. Ci sono lo stop pentastellato all'autonomia differenziata cara alla Lega, la sorveglianza europea sui conti pubblici che restringe gli spazi di...

Pensioni - l'incontro tra Governo e sindacati ed il gelo di Conte : 'Scorrettezza' : Ha preso luogo nella giornata di ieri il nuovo vertice tra governo (per il quale ha partecipato il Vice Premier Matteo Salvini, ma anche l'ex Sottosegretario Armando Siri) e le parti sociali. Durante l'incontro si sono toccati tutti i principali temi di riforma che riguarderanno la prossima manovra, tra cui le Pensioni, la sicurezza sociale, i contratti di lavoro, l'autonomia differenziata e le politiche per il rilancio del Sud Italia. Landini ...

Governo : gelo Conte-Salvini - primo appuntamento in agenda venerdì : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – E’ ancora gelo tra Palazzo Chigi e il Viminale. Nessun contatto, riferiscono i beninformati, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini, oggi protagonista di un incontro con le parti sociali al ministero. “Tutto tace e tacerà”, si dicono convinte le stesse fonti. Allontanandosi da Palazzo Chigi per un caffè con il suo staff, Conte non ha dissimulato il ...

Flat tax - Conte : “Siri non può partecipare a un incontro di Governo. Sulla manovra decido io” : Il premier Conte riprende Salvini, e storce il naso Sulla presenza dell'ex sottosegretario Armando Siri al Viminale: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale".Continua a leggere

Lega : Conte - ‘trasparenza dovere - Governo non si smuove di 1 mm’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Le nostre linee guida -che sia ben chiaro- sono assoluta trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, assoluta fedeltà agli interessi nazionali. Questo governo non si muoverà da queste linee guida di un millimetro, voglio esser chiaro”. Così il premier Giuseppe Conte, nella piazza antistante Palazzo Chigi, risponde sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega.“L’ho ...

Manovra : Conte - ‘presenza Siri non sta bene se incontro di Governo’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Siamo nella logica di un incontro di partito? Ci sta bene la presenza di Siri. Siamo nella logica di un incontro governativo? Non ci sta bene la presenza di Siri”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, allontanandosi da Palazzo Chigi per un caffè col suo staff, a proposito dell’incontro al Viminale tra Matteo Salvini e le parti sociali.L'articolo Manovra: Conte, ‘presenza Siri non sta ...

Fondi russi alla Lega - Conte : “Fiducia in Salvini ma dobbiamo trasparenza”. Poi rassicura : “Governo non cade” : “Lascio alla magistratura il compito di investigare. Ho fiducia nel mio ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e al Contempo dobbiamo trasparenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della serata conclusiva delle Universiadi, a Napoli, in merito alla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega che vedrebbe coinvolto Gianluca Savoini. Fondi russi alla Lega, il consigliere ...

I NUMERI/ I veri investimenti che mancano al Governo Conte : L'istruzione e la formazione non sono importanti solo per chi ne è coinvolto in prima persona, ma anche per l'intera società

"Il Governo non è a rischio" - dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...

