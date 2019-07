Google Home e Assistant | dispositivi compatibili

Radio 24 lancia la Action Google Home : I programmi di Radio 24 sono a portata di voce. La diretta, l'ultima edizione del GR e i podcast sono presenti nei dispositivi Google Home Italia con la propria...

Non fatevi scappare Google Home - a questo prezzo è imbattibile : 49 - 99 euro : Dopo Google Home Mini, che qualche giorno fa era in offerta a un prezzaccio, tocca anche al fratello maggiore Google Home essere protagonista di una promozione davvero vantaggiosa. L'articolo Non fatevi scappare Google Home, a questo prezzo è imbattibile: 49,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Google Home Mini a 9 - 99 euro : MediaWorld invia codici sconto per acquistarlo : Google Home Mini in offerta a 9,99 euro da MediaWorld, l'azienda sta inviando dei codici sconto per acquistare anche oggi il prodotto allo stesso prezzo. L'articolo Google Home Mini a 9,99 euro: MediaWorld invia codici sconto per acquistarlo proviene da TuttoAndroid.

Come rimuovere dispositivi domotici da Google Home : Anche Google, Come Amazon ed Apple, ha deciso di presentare il proprio sistema di gestione per una completa casa smart. Ovviamente l’azienda si è limitata a rilasciare tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo e leggi di più...

Google Home Mini a un prezzo imperdibile da MediaWorld : 9 - 99 euro : Gli speaker intelligenti stanno diventando sempre più presenti nelle nostre abitazioni, grazie alle offerte dei tanti produttori che integrano Google Assistant o Amazon Alexa nelle proprie soluzioni. L'articolo Google Home Mini a un prezzo imperdibile da MediaWorld: 9,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

Google Home o Google Nest Home? Un tweet riapre la questione : Neanche Google sembra avere chiara la strada da imboccare. In un tweet di Made by Google ci si riferisce al Google Home Max chiamandolo Nest Home Max L'articolo Google Home o Google Nest Home? Un tweet riapre la questione proviene da TuttoAndroid.

Google Home o Amazon Echo? I nuovi dati IDC per l’Europa parlano chiaro : Nel Q1 2019 il mercato smart Home in Europa è cresciuto del 23,9%, raggiungendo quota 21,3 milioni di unità spedite e pure Google ha detto la sua L'articolo Google Home o Amazon Echo? I nuovi dati IDC per l’Europa parlano chiaro proviene da TuttoAndroid.

Come attivare la conversazione continua su Google Home : Google Home, oltre ad essere lo smart speaker dell’azienda di Mountain View, può essere visto Come uno degli accessori fondamentali per la creazione di una casa smart completa. Alla base del dispositivo c’è ovviamente Google leggi di più...

Google Home Mini a 19€ su Unieuro Online : prendetelo ORA! : State davvero leggendo cosa c’è scritto qui? Datevi una mossa, scorrete verso il basso ed accaparratevi un Google Home Mini ad un prezzo molto inferiore a quello dello store ufficiale Google! Questa incredibile offerta a leggi di più...

Google Home Mini a 19€ su Unieuro Online : prendetelo ORA! : State davvero leggendo cosa c’è scritto qui? Datevi una mossa, scorrete verso il basso ed accaparratevi un Google Home Mini ad un prezzo molto inferiore a quello dello store ufficiale Google! Questa incredibile offerta a leggi di più...

Google Home Mini a un prezzo imperdibile per il Summer Black Friday di Unieuro : Se state cercando un buon motivo per acquistare Google Home Mini, lo speaker intelligente di Google, questa offerta su Unieuro per il Summer Black Friday vi convincerà! L'articolo Google Home Mini a un prezzo imperdibile per il Summer Black Friday di Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Google Home 2.12 mostra segnali del tema scuro - il trasferimento dell’account Android TV e altro : Il codice contenuto nell'APK di Google Home 2.12 suggerisce che un tema scuro potrebbe arrivare nell'app, inoltre rivela un nuovo nome in codice per un dispositivo e una procedura in-app per trasferire il proprio account Google su Android TV. L'articolo Google Home 2.12 mostra segnali del tema scuro, il trasferimento dell’account Android TV e altro proviene da TuttoAndroid.

Google Home o Amazon Echo : quale comprare? : Iniziamo subito col chiarire bene di cosa si tratta: Google Home e Amazon Echo, progettati rispettivamente da Google e Amazon, sono degli smart speaker, ovvero dispositivi in grado di connettersi al Wi-Fi, che tramite dei leggi di più...