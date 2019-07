Giro di vite su furti a danno turisti | 15 borseggiatori in manette

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro proseguono, senza sosta, serrati controlli nelle zone maggiormente frequentate daie presso le linee e le fermate di scambio della metropolitana per garantire maggiore sicurezza. In poche ore, la forte stretta dei Carabinieri ha permesso di arrestare 15, sorpresi “all’opera”. In due noti fast-food, in via Giolitti e in Piazza di Spagna, in due distinte operazioni, sono state arrestate 3 persone. Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione Vittorio Veneto, hanno sorpreso un cittadino algerino di 28 anni, mentre rubava all’interno di uno zaino appartenente ad una turista coreana in coda alle casse. Poco piu’ tardi due cittadini romeni di 18 e 19 anni, sono stati arrestati mentre rubavano un cellulare di ultima generazione ad una turista cinese, mentre consumava seduta ai tavoli. A ...

