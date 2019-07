Ghali contro Salvini | nel nuovo brano gli dà del fascista

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Il rappernel suocita esplicitamente il Ministro dell'Interno Matteodandogli del "" Il rappersi schiera apertamenteil vicepremier e ministro dell'Interno Matteo. Lo cita prima in modo esplicito, poi in modo implicito. Ma il giudizio non cambia.definisce" nel suoalbum "Vossi Bop Remix feat.", che sostanzialmente è la nuova versione deldi Stormzy, la hit internazionale arrivata al n.1 nella classifica inglese e con all’attivo oltre 74 milioni di streaming. Ildicita testualmente il leader della Lega paragonandolo ad un migrante: "dice che chi è arrivato col gommon / Non può stare .it ma stare .com / Anche se quando consegnavo pizze ai campi Rom / Mi lasciavano più mance degli artisti Pop". Ilprosegue con altri insulti al ...

