FOTO – Il Napoli presenta la seconda e la terza Kombat per la stagione 2019 2020

Luciano De Crescenzo - vita e storia dell'ingegnere filosofo di Napoli. FOTO : Luciano De Crescenzo, vita e storia dell'ingegnere filosofo di Napoli. FOTO Dopo aver abbandonato una carriera da dirigente d'azienda, ha intrapreso la strada della cultura: è stato scrittore, regista, attore e conduttore televisivo. Grande appassionato di filosofia, ne è stato un grande divulgatore. È morto il 18 luglio 2019 ...

Napoli - la compagna di Malcuit al veleno : “I tifosi sono disgustosi e razzisti”. La risposta del club [FOTO] : Un durissimo post su Instagram nel quale si parla di razzismo e tifosi disgustosi. E’ quanto ha scritto sul social la compagna del terzino del Napoli Kevin Malcuit, Ashley Rose: “Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me. sono brutta, la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli, devo fare una dieta. Ero stata avvertita: non sono bianca e magra con lunghi capelli lisci, ma ho grandi capelli afro, ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

Ho visto Manolas. “Sono di Napoli” - “allora facciamoci la FOTO”. Naxos e la verità : “Cerchiamo Manolas” e la verità “Cerchiamo Manolas” “Tutti cerchiamo Manolas. In interiore homine habitat Manolas” Questo ci dice il ragazzo al bancone. E poi ce lo indica, seduto alla destra, sul lido di Agios Prokopios. A Naxos il Meltemi soffia forte stamattina. Kostas è qui, o forse è come Elena di Troia – solo un’immagine. A noi il coraggio di credere in ciò che appare. In Grecia, questa oasi mediterranea di follia eterna che ci serve per ...

La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio - le prime pagine di calcio : “Rodrigo - blitz Napoli” [FOTO] : La rassegna stampa di mercoledì 10 luglio – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi concentrano le loro attenzioni, come sempre in questo periodo, sul calciomercato. Il Corriere dello Sport si apre con: “Rodrigo, blitz Napoli”. “La richiesta è di 70 milioni, spagnoli pronti ad abbassarla, la trattativa può entrare nel vivo”. Il riquadro centrale in primo piano della Gazzetta dello Sport è invece ...

Una FOTO sui social ritrae James circondato dalle maglie del Napoli : Una partitella tra amici, anzi, tra ex cognati. E’ quella che ha coinvolto James Rodriguez e David Ospina, ex marito della sorella del colombiano, appunto. Una banalissima occasione di intrattenimento, se non fosse che i componenti della squadra di Ospina indossavano tutti la maglia verde dei portieri del Napoli e che quindi James era attorniato da quella che potrebbe essere la maglia della sua prossima squadra. Un colpo d’occhio ...

VIDEO E FOTO – James e Ospina - insieme in una gara di calcetto : “Napoli colombiano” : James e Ospina insieme Altro nuovo indizio su James ed il Napoli, arriva dai social. Un amico comune a James ed Ospina, ha postato su Instagram una FOTO che ritrae i due impegnati in una gara di calcetto. Si nota che tutti, tranne James, indossano la maglia azzurra ma la didascalia è chiara: “Napoli colombiano!”. Leggi anche La rivelazione di Morabito: “Il ds del Fenerbahce, mi ha confermato che già oggi si chiude per ...

FOTO – Rodriguez-Napoli - indizio social dal club su Twitter : locandina del film “Quel treno per Yuma” - protagonista un bandito (soprannome di James) : SSC Napoli, il Tweet che fa segnare i tifosi Il Napoli fa sognare i tifosi, con un Tweet sulla pagina ufficiale che mostra la locandina del noto film “Quel treno per Yuma” del 1957 prodotto dalla Columbia. Quasi un messaggio criptato, gli indizi che fanno pensare a Rodriguez sono: il protagonista un bandito caso vuole che sia il soprannome di James Rodriguez, il nome del regista James come il giocatore e Columbia. Leggi ...

FOTO – Napoli - ritiro Dimaro 2019 : arriva Ancelotti - con lui anche Chiriches e Tonelli : Napoli, ritiro Dimaro E’ arrivato a Dimaro il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, che sorridente ha salutato tutti i tifosi napoletani. Presenti anche Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli, quest’ultimo di rientro dall’esperienza alla Sampdoria. Leggi anche ULTIM’ORA – Inter, Marotta annuncia: “Icardi non rientra nel progetto di Conte: è sul mercato!…” Potrebbe interessare anche Radio Kiss Kiss Napoli – Il Napoli in ...

La rassegna stampa di venerdì 5 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi-Napoli - un posto al sole” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con le big del campionato che continuano a muoversi. Sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, la rosea mette in evidenza il mercato dell’Inter che potrebbe piazzare un doppio colpo per il centrocampo, non solo ...

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha ceduto ufficialmente : nuova avventura col PogoÅ Szczecin : Igor Lasiki andrà in Polonia al Szczecin Igor Lasicki ex attaccante del vivaio azzurro ha annunciato sul proprio account Instagram la sua nuova avventura. Il difensore polacco, è tornato in Polonia ed è un nuovo giocatore del PogoÅ Szczecin. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo, per lui contratto di tre anni con il nuovo club, questo il tweet della società: Leggi anche AS: James Rodriguez-Napoli, l’affare potrebbe ...

FOTO – Diawara saluta Napoli : “Grazie al popolo napoletano per avermi fatto sentire uno di voi! Tre anni intensi e bellissimi…” : Diawara su Instagram saluta Napoli Amadou Diawara ex Bologna dice addio al Napoli, dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’ex Napoli ci ha tenuto a salutare i suoi ex tifosi tramite un bellissimo messaggio di addio su Instagram: “Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie , gioie e sconfitte. ...

La rassegna stampa di lunedì 1 luglio - le prime pagine di calcio : Juve alla Rabiot - Manolas al Napoli [FOTO] : rassegna stampa DI LUNEDI’ 1 luglio – In primo piano sulle pagine sportive di oggi il mercato. “Juve alla Rabiot” titola la Gazzetta dello Sport. Sulla rosea spazio anche alla chiusura dell’affare Manolas-Napoli e al mercato delle milanesi. Anche il Corriere dello Sport apre con il colpo francese della Juventus: “Oui, Rabiot!”. Spazio anche alle altre trattative di calciomercato e alla Spagna che ...

Un nuovo sponsor sulla maglia del Napoli : accordo biennale con MSC Crociere [FOTO] : MSC Crociere è il nuovo sponsor di maglia della SSC Napoli. La Compagnia crocieristica è il nuovo Second Main sponsor della SSC Napoli per il prossimo biennio MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di ...