calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019)legato alla trattativa per l’acquisizione del, non iscrittosi al campionato di Serie C dopo la retrocessione e pronto a ripartire dalla Serie D. Dued’agnello e una scritta, infatti, sono state trovate oggi davanti ai cancelli dell’abitazione diBacco,consulente di varie Procure in Italia. Ledi agnello erano legate con una corda al cancello d’ingresso mentre a terra con vernice rossa qualcuno aveva scritto: Bacco e Masi via dal. Bacco è anche amministratore della Meleam, società che si occupa di sicurezza sul lavoro e che, nei giorni scorsi, ha presentato una manifestazione di interesse per acquisire il titolo sportivo del. “inqualificabile – ha commentato Bacco – che mi lascia assolutamente stupefatto. Non è possibile che il calcio sia causa di queste ...

CalcioWeb : #Foggia, episodio sconcertante: intimidazione con teste d'agnello al medico legale Mario #Bacco - Bea18720907 : @GiuseppeConteIT Presidente nella sua Foggia braccianti stranieri sono stati presi a sassate mentre andavano al lav… - foggiareporter : New post: Grave episodio di razzismo a Foggia, migranti presi a sassate: non è la prima volta -