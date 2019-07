First Man – Il primo uomo | trama | cast e curiosità del film con Ryan Gosling

tvzap.kataweb

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il racconto molto umano di una missione che ha trasceso l’umanità proiettandola verso le stelle: conMan – Il, ilper celebrare Neil Armstrong e l’impresa eroica degli astronauti che conquistarono la Luna. La pellicola è in onda domenica 21 luglio alle 21,15 su Sky Cinema Due.Man,del 2018 diretto da Damien Chazelle – celebre per il suo La La Land – ha vinto l’Oscar per gli effetti speciali.Man – IlMan,Man – Ilprova a raccontare la storia della missione Apollo 11, connei panni di Neil Armstrong e Claire Foy, candidata come miglior attrice non protagonista ai Golden Globe 2019, in quelli di sua moglie. Dopo la morte prematura della figlia, l’ingegnere aeronautico e aviatore Neil Armstrong trova la spinta per partecipare al programma ...

