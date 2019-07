ilfogliettone

(Di sabato 20 luglio 2019) E' di tre medaglie diil bilancio di oggi per l'ai Mondiali di scherma a Budapest. Nelsia Arianna Errigo che Elisa Di Francisca sono state battute in semifinale, e quindi sono salite sul terzo gradino del podio. Stessa posizione per Andrea Santarelli nella spada maschile. Nell'oro e' andato alla russa Inna Deriglazova. al tris mondiale, che in finale ha battuto la francese Pauline Ranvier. In semifinale, invece, la Deriglazova aveva battuto la Di Francisca, mentre la Errigo aveva perso contro la Ranvier."Sono arrabbiata con me stessa perche' non ho tirato bene come aveva fatto finora - ha detto la Di Francisca -. Contro la Deriglazova la nostra sfida e' diventata un classico, ma avrei preferito trovare un'na perche' avrebbe voluto dire che siamo arrivate tutte fino in fondo. Ma non ci sono scuse, non posso dire di essere contenta per il ...

ilfogliettone : Fioretto donne, è doppio bronzo Italia - - SCristalSport : @Coninews @Federscherma @santarally93 @ElisaLovesJesi @aryerri La più amara dopo anni di fioretto donne - ColucciLc : RT @SkySport: ?? #Mondiali #Scherma ?? Bronzo #Santarelli nella spada ?? E #DiFrancisca-#Errigo nel fioretto donne #SkySport -