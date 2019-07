FIFA 20 | cosa cambia con la conclusione della partnership tra EA e Juventus?

Juventus solo su PES - cosa cambia per FIFA 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti : ecco tutte le novità : La Juventus sarà solo su PES per i prossimi 3 anni: ecco cosa cambierà in FIFA 20 tra Ultimate Team e dettagli relativi al club bianconero Come ogni anno, l’estate calcistica non è solo teatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli tra FIFA e PES per convincere i videogiocatori amanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del ...

Cosa cambia su FIFA 20 senza la licenza della Juventus? La squadra si chiamerà Piemonte Calcio : senza i diritti per l’utilizzo del nome della Juventus, su FIFA si potrà utilizzare il Piemonte Calcio: in rosa i giocatori reali del club bianconero.“powered by Goal”Non cercate la Juventus su FIFA 2020: non la troverete, perché il club bianconero ha stretto una partnership esclusiva con la Konami. O meglio, sarà regolarmente presente, ma con un altro nome: Piemonte Calcio.A comunicarlo è stata la stessa FIFA, che si è vista privata ...