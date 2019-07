Fiat 500 elettrica - Le prime immagini del prototipo

La Fiat 500 elettrica arriverà nel 2020 : Sta per arrivare la Fiat 500 elettrica. Gli anniversari hanno sempre il loro fascino e così, in un simbolico ponte tra passato e futuro, FCA ha festeggiato gli ottanta anni dello stabilimento di Mirafiori - un tempo polo di eccellenza della produzione automobilistica mondiale - presentando l'innovativo robot Comau che servirà a produrre la nuova Fiat 500 elettrica. La costruzione della linea dedicata alla citycar a zero emissioni ...

Gruppo FCA - A Mirafiori nasce la nuova linea per la Fiat 500 elettrica : Per iniziare la costruzione di un edificio si posa la prima pietra. Per iniziare la costruzione di una nuova linea di produzione auto, si posa un robot. Della Comau, in questo caso, visto che ci troviamo a Mirafiori, lo storico stabilimento Fiat (lazienda di robotica è parte del Gruppo FCA). Questa cerimonia, dallinequivocabile valore simbolico, anche per la data scelta, l'11 luglio, 120 anniversario della nascita della Fiat, rappresenta il ...

500 Dolcevita – La prima serie speciale della nuova gamma Fiat : eleganza e raffinatezza per uno stile italiano autentico [GALLERY] : 500 Dolcevita: raffinata eleganza per un capolavoro in movimento La nuova serie speciale 500 Dolcevita è dedicata a un cliente raffinato alla ricerca di esclusività ed eleganza. Sono gli stessi valori alla base del più autentico stile italiano, quello che nell’immaginario collettivo coincide con la “Dolce Vita”. E come si addice a una diva dell’epoca, la nuova vettura è “vestita” esclusivamente di una ...

Fiat 500 Dolcevita - 62 anni di passione : Ogni anno il 4 luglio Fiat festeggia l'anniversario della 500. Nel 2019 la citycar torinese compie 62 anni e li celebra con una nuova serie speciale chiamata Fiat 500 Dolcevita. Già dal nome si capisce l'intento di richiamare i valori di uno stile di vita nato proprio in quegli anni e che coinvolgeva la moda, il design e l'arte ma anche l'estetica del vivere quotidiano, il gusto, la fantasia e il «saper vivere». Così la nuova 500 Dolcevita è ...

Fiat 500 Dolcevita : una serie speciale celebra il 62° anniversario dell’icona Fiat : Atmosfere di un periodo unico rivivono nella raffinata 500 Dolcevita, la prima serie speciale della nuova gamma. Disponibile...

Buon compleanno Fiat 500 : i dipendenti Mirafiori sono stati i primi a fare gli auguri alla storica auto [FOTO] : I primi a fare gli auguri al simbolo stesso di casa Fiat sono stati i dipendenti di Mirafiori possessori di una 500, che ieri sera si sono schierati sul tetto del Lingotto, a Torino, per formare la scritta “Happy Birthday 500“. “Buon anniversario alla vettura più amata in Europa e in Italia – dichiara Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand -. Con 6 milioni di unità vendute nella storia e oltre 2 ...

Buon 62° compleanno - Fiat 500! Con la serie speciale Dolcevita : Come da tradizione, il 4 luglio Fiat celebra l’anniversario della 500, capolavoro italiano che ha contribuito a motorizzare l’Europa negli anni 50 e che tuttora continua a stupire con numeri da record. Per celebrare l’icona italiana, debutta l’affascinante 500 Dolcevita – la prima serie speciale della nuova gamma – che incarna i valori dell’Italian Glamour, […] L'articolo Buon 62° compleanno, Fiat ...

Motori – Fiat celebra il 62° anniversario della 500 [GALLERY] : Fiat festeggia i 62 anni della 500: il regalo a Torino è davvero speciale Quest’anno i primi a dare gli auguri alla Icona di casa Fiat sono stati i dipendenti di Mirafiori e possessori di una 500 che ieri sera con la loro beniamina si sono schierati sul tetto del Lingotto, a Torino, per formare la scritta “HAPPY BIRTHDAY 500”. «Buon anniversario alla vettura più amata in Europa e in Italia – dichiara Luca ...

Fiat - Dolcevita per la 500 : Non cè niente da fare: passano gli anni, anzi i decenni, ma lItalia resta il Paese della Dolce vita. E, allora, devono essersi chiesti a Torino, perché non evocare i fasti di felliniana memoria per celebrare il compleanno, esattamente il 62esimo, della più iconica tra le molto iconiche utilitarie a marchio Fiat? Nasce così il 4 di luglio, giorno in cui nel 57 vide la luce la prima 500, la serie speciale Dolcevita: un nome scritto così, tutto ...

Fiat - Festeggiati i 62 anni della 500 sul tetto del Lingotto : Icona dello stile e dellindustria italiana, la Fiat 500 compie oggi 62 anni. Per festeggiare la ricorrenza, 100 esemplari del cinquino sono stati portati a Torino sul tetto del Lingotto dai loro proprietari e da alcuni dipendenti di Mirafiori, dando vita ieri sera al messaggio di auguri #Happy Birthday 500.Esemplari particolari. Nata il 4 luglio del 1957, quella che oggi è la Fiat più venduta nel mondo è tornata così sulla celebre pista di ...

Fiat 500 : aspettando il 4 luglio… : Il 4 luglio è una data storica per il mondo dell’auto, il giorno in cui, nel 1957, nacque la mitica Fiat 500. Per celebrare l’anniversario, è in arrivo una novità, annunciata dalle immagini e dal video che pubblichiamo e da un messaggio: “Diamo il via alle emozioni. Un’immagine, che trascina i ricordi fino a un’epoca […] L'articolo Fiat 500: aspettando il 4 luglio… sembra essere il primo su ...

Motori – Fiat : la famiglia 500 batte ogni record di vendite [GALLERY] : Per Fiat è l’ennesimo record di questa straordinaria gamma – composta dai modelli 500, 500L e 500X, che cresce ed evolve continuamente Una nuova ed esclusiva Fiat 500C Star taglia il traguardo di tre milioni di vendite in Europa della famiglia 500, l’ennesimo record per una gamma vincente che ha conquistato il pubblico con l’iconica 500, l’auto urbana per chi ricerca stile e mobilità; la versatile 500L, ...

Fiat a Parco Valentino 2019 con il concept Centoventi - 500X 120° e Tipo Sport : In esposizione l'avveniristico concept Centoventi, la proposta Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro...

Fiat 500 spider e coupè : progetti in rete - ecco come saranno : Fiat 500 spider e coupè: progetti in rete, ecco come saranno FCA cerca nuove strategie per competere con la sempre più ferrata concorrenza. ecco che, potrebbero, in questi mesi, essere sviluppati i progetti che in queste ore stanno circolando in rete. Parliamo di alcuni render che raffigurano due versioni di 500, una variante spider e una variante coupè. Ma quanto c’è di vero in questi progetti? E, infine, quali caratteristiche ...