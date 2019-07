Festival Tulipani di seta nera su Rai1 il 13 agosto Anteprima Blogo

blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) Come anticipato datre mesi fa, ildiapproda in tv; la kermesse internazionale di cortometraggi a tema dedicata al sociale, istituita dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, infatti, per la prima volta andrà in onda su, in seconda serata. La messa in onda definitiva, secondo quanto ci risulta, è fissata per martedì 13.Alla conduzione della 12esima edizione delci saranno Metis Di Meo, attualmente protagonista su Rai2 con Il nostro capitale umano, e Cataldo Calabretta, volto noto al pubblico televisivo, in questo periodo impegnato sua Tuttochiaro.disuil 13) pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2019 11:15.

