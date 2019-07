Farmaci | AIFA | aumenta l’uso di antidepressivi ma il 40% non segue bene la terapia

Farmaci - allerta dell'Aifa su questi quattro medicinali : Gabriele Laganà L’allarme è scattato dopo che le autorità inglesi hanno trovato delle scatole non in regola. L'invito è quello di prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spirivadopo Attraverso un “rapid alert” internazionale, l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha comunicato che quattro Farmaci, Clexane, Neupro, Vimpat, Spiriva, potrebbero essere sul mercato italiano "senza i 'bollini' identificativi", ...

Farmaci - l’allarme di Aifa : “Quattro tipi venduti in Italia potrebbero essere di provenienza illecita” : Possibili casi di medicinali contraffatti sono stati segnalati dall’Aifa. Sul territorio Italiano potrebbero essere presenti confezioni di quattro Farmaci senza bollino identificativo, e quindi di possibile provenienza illecita o false. L’allarme è stato lanciato dall’Aifa, che invita a prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spiriva dopo che le autorità inglesi hanno trovato delle scatole non in regola, ...

Rischio di morte cardiovascolare e gravi danni epatici : Aifa lancia l’allarme su due Farmaci : Due avvisi di Aifa – Agenzia italiana del Farmaco, mettono in guardia sull’utilizzo di due farmaci specifici, uno utilizzato per il per ridurre l’acido urico e l’altro per il trattamento dell’artrite reumatoide. “L’Agenzia Italiana del Farmaco – si legge sul sito web di Aifa – rende disponibili nuove e importanti informazioni sull’aumento del Rischio di morte cardiovascolare e mortalità ...