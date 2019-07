Fantacalcio 2019-2020 | i nuovi acquisti delle squadre | le scommesse ed i consigli per

Consigli Fantacalcio 38^ giornata Serie A 2018/2019 : Addio mio capitano : I nostri Consigli per la 38^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Frosinone-Chievo: Lasciamo stareChi schierare: Fantacalcisticamente il derby del nulla. Giusto l’emozione di schierare per un’ultima volta il veterano Pellissier, lutto e commozione per molti di voi. Chi non schierare: Gli altri ventuno giocatori in campo. Bologna-Napoli: Spettacolo al Dall’AraChi schierare: ...