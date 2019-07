Fallitori seriali la Guardia di Finanza sequestra oltre mezzo milioni di euro

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pescara - I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro le quote del capitale, per un valore dimilione di, di una società operante nel settore della raccolta e del trasporto di materiali di recupero, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara. L’importante sequestro scaturisce da una ampia attività di indagine che, nello scorso mese di maggio, aveva portato all’arresto di un imprenditore accusato di essere a capo di un gruppo criminale che aveva condotto al fallimento due società dopo aver accumulato ingenti debiti nei confronti dell’Erario per2,5di, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte dirette e/o indirette. L’imprenditore in questione si inquadra nella figura dei cd. "", ovvero di quei soggetti che, scientemente, ...