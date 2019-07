Eurosport sbarca su DAZN

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 19 luglio 2019), il servizio di streaming live e on demand che dalla scorsa stagione trasmette tre partite di calcio di Serie A ad ogni giornata di campionato, amplia la propria offerta sportiva con la visione dei canali. In virtù dell’accordo con Discovery, dal 1° agosto gli abbonati al servizio in Italia, Austria, Germania e Spagna potranno seguire la ricca programmazione di1 ed2. Su, quindi, insieme ai match della Serie A, tutta la Serie B, il calcio internazionale con Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL Cup, Eredivisie, Copa Libertadores, i motori con WRC, IndyCar e NASCAR, gli sport americani con NFL e MLB, la boxe, le MMA di UFC e Bellator, le principali competizioni europee di rugby e pallavolo, andranno ad aggiungersi gli eventi sportivi di: dai grandi classici di ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna ...

