Estate | sessuologa | “Ecco le persone con cui siamo più propensi a tradire Per ogni luogo

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) LaRosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema dei tradimenti in. “Se parliamo di vacanze al mare l’esposizione solare porta ad un aumento di ossitocina, serotonina, prolattina e delle endorfine in generale, tutti ormoni del buon umore che rendono felici e più a nostro agio con il nostro corpo e per questo più predisposti alle relazioni sociali. Essere in costume poi sulla spiaggia favorisce decisamente i rapporti sociali e spinge a lasciarsi andare.” “Ci sono delle figure professionali, tipiche del periodo estivo, che rappresentano quelle con le quali si tradisce di più il proprio partner. Sono delle figure che già per la loro professione devono avere delle spiccate doti sociali: penso agli animatori, ai bagnini, ai maestri di sci o alle guide per le ...

aiedroma : ?? La #sessualità cambia in #estate? La sessuologa Francesca Calligaro spiega in un #video perchè aumenta la voglia… -