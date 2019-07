eSports | esclusiva partnership tra Juventus e Konami

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) LaFC fa sul serio non soltanto nel calcio reale ma anche negli. E’ stata ufficializzata in queste ore unatra il clubFC e la nota maison di produzione, per quello che concerne il panorama dei giochi elettronici competitivi. Un accordo di durata triennale che prevede l’sulla piattaforma di Pes dell’utilizzo del brand, delle maglie originali e la riproduzione dell’Allianz Arena. Nello specifico, come Ambasciatore Pes è stato scelto il giocatore Miralem Pjanic. I profili degli atleti bianconeri saranno riprodotti alla perfezione tramite la particolare Full-Body 3d Scan Technology, una delle tecnologie più all’avanguardia del momento. “Playing is believing”, è questo il motto d’eccezione di eFootball Pes targatoche, dopo aver ufficializzato gli accordi con Atletico Madrid, Manchester United, Bayern ...

