Esplosione Stromboli | il Sen Ortolani esorta all’azione “per evitare altri morti”

Esplosione Stromboli - il geologo Ortolani in Senato : “Problemi nei sistemi di allarme - rischio tsunami esiste ma è trascurato” [VIDEO] : Il Senatore Franco Ortolani, esperto geologo, è intervenuto in Senato pochi giorni fa, esprimendosi sulle esplosioni che nei giorni scorsi hanno avuto per protagonista lo Stromboli, mettendo in luce i problemi che riguardano il sistema di allerta della popolazione e il rischio tsunami, che secondo il geologo in Itali esiste ma è trascurato. In fondo all’articolo, il video del suo intervento in Senato. “Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, a ...

Esplosione Stromboli - sopralluogo del governatore siciliano Musumeci a Ginostra : “metteremo in sicurezza il vulcano” [FOTO] : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, stamane, nella frazione di Ginostra sull’isola di Stromboli. A una settimana dall’Esplosione del vulcano, che ha causato un morto e due feriti, il governatore ha voluto rendersi conto personalmente della situazione per comprendere quali siano le iniziative da mettere in campo, oltre a quelle già realizzate nell’immediatezza, per uscire definitivamente dalla fase ...

Esplosione Stromboli : l'impressionante pioggia di lapilli su una casa [VIDEO] : Continuano ad arrivare immagini e video che documentano la forte eruzione dello Stromboli avvenuta nel pomeriggio di Mercoledì, una delle esplosioni più intense del vulcano degli ultimi...

Esplosione Stromboli - geologo : “Attività imprevedibile - dimostra che la natura non si può controllare : Sull’isola, Stromboli era un sorvegliato speciale già da una settimana prima che si verificassero le ultime violente esplosioni che hanno spezzato la vita Massimo Imbesi, 35 anni. Già una settimana prima infatti c’era stata un’Esplosione maggiore e anche un incendio che “ha bruciato mezza isola“, raccontano all’Adnkronos gli abitanti. “Continue esplosioni tutte ben visibili dal porto. Una cosa che non ...

Esplosione Stromboli - geologo : “Attività imprevedibile - dimostra che la natura non su può controllare : Sull’isola, Stromboli era un sorvegliato speciale già da una settimana prima che si verificassero le ultime violente esplosioni che hanno spezzato la vita Massimo Imbesi, 35 anni. Già una settimana prima infatti c’era stata un’Esplosione maggiore e anche un incendio che “ha bruciato mezza isola“, raccontano all’Adnkronos gli abitanti. “Continue esplosioni tutte ben visibili dal porto. Una cosa che non ...

Stromboli - il video dell'Esplosione girato dal sopravvissuto. VIDEO : Stromboli, il VIDEO dell'esplosione girato dal sopravvissuto. VIDEO Il filmato dell’esplosione è stato registrato nel pomeriggio del 3 luglio dallo smartphone di Thiago Takeuti, il turista brasiliano amico di Massimo Imbesi, l’escursionista morto per la pioggia di lapilli. I due avevano cercato insieme di mettersi in ...

Stromboli - le spaventose immagini dell’Esplosione riprese dal sopravvissuto : “C’era fuoco ovunque - eravamo disidratati. Ho provato a salvarlo con la respirazione bocca a bocca” [VIDEO] : spaventose le immagini che il turista brasiliano Thiago Takeutisi ha registrato con il suo smartphone sullo Stromboli proprio quando il vulcano è entrato in eruzione. Mentre Takeutisi stava percorrendo il sentiero di Punta dei Corvi, che sovrasta la frazione di Ginostra, riprendendo il paesaggio, una gigantesca nuvola scura e piena di lapilli incandescenti è esplosa sopra la sua testa e quella dell’amico Massimo Imbesi, che sarebbe morto poco ...

Stromboli - l’Esplosione e la fuga : il video girato dall’amico dell’escursionista morto sull’isola : Il turista brasiliano Thiago Takeuti, stava percorrendo il sentiero di Punta dei Corvi, sopra Ginostra, a Stromboli, insieme all’amico Massimo Imbesi. Takeuti stava girando un video quando all’improvviso si è verificata l’esplosione dal cratere. I due sono fuggiti per evitare la pioggia di detriti e lapilli. Il 34enne di Milazzo, nel corso della fuga, ha perso la vita: “Correvamo tra pietre infuocate, poi lui è ...

Esplosione Stromboli e Tsunami : rilevati movimenti anomali del mare a Marina di Camerota e Palinuro nel Cilento [VIDEO] : Due forti e inattese esplosioni hanno interessato il vulcano di Stromboli tra le 16,45 e le 17 del 3 luglio 2019. Circa 30 minuti dopo in alcune spiagge del Cilento, Buondormire vicino all’Arco Naturale di Palinuro e Calanca a Marina di Camerota, i bagnanti hanno notato un anomalo movimento dell’acqua Marina con abbassamenti e sollevamenti di alcune decine di cm. Con ogni probabilità, il fenomeno è da mettere in relazione a quanto ...

Stromboli - vulcano sorvegliato speciale/ Video Esplosione - fuga turisti dopo eruzione : Stromboli, Video esplosoine: ultimi focolai contenuti ma Protezione Civile giudica ancora pericoloso il vulcano e diffonde allerta gialla. turisti in fuga.

Stromboli - il parossismo ha generato un piccolo tsunami e la nube piroclastica è arrivata in Calabria : l’INGV svela tutti i dettagli dell’Esplosione : A seguito degli eventi che si sono verificati sul vulcano di Stromboli, l’INGV ha emesso un nuovo aggiornamento sui fenomeni in corso, che riportiamo integralmente. A partire dalle ore 14:46:00 UTC (tutti i tempi riportati sono UTC), si è verificata una sequenza parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello Stromboli. L’inizio del fenomeno è stato preceduto da un’intensificazione dell’attività Stromboliana a carico di una bocca ...

Eruzione Stromboli - l’Esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO : Eruzione Stromboli, l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO Le riprese girate da un’imbarcazione a vela in navigazione sul mare delle Eolie. “Oh, my God!”, esclama una voce femminile. Poi arriva l’annuncio dell’ufficio circondariale marittimo Parole chiave: ...

Esplosione Stromboli - com’è morto Massimo Imbesi : l’escursionista-poeta innamorato delle Eolie [FOTO] : “Si vede che il cielo aveva bisogno di poesia…”, scrivono sul profilo Facebook di Massimo Imbesi, l’escursionista di 35 anni che ha perso la vita per un’improvvisa Esplosione dello Stromboli. Ieri mattina l’ultima condivisione sul social di una foto-ricordo con un’amica, che oggi tutti commentano increduli: “Dimmi che non sei tu…”, “mancherai a tutti”. Massimo a ‘Punta ...

Stromboli - le incredibili immagini del momento dell’Esplosione riprese da uno yacht [VIDEO] : Emergono nuove immagini delle violente esplosioni che si sono verificate sul vulcano Stromboli ieri, che hanno portato alla sfortunata scomparsa di una persona e che hanno gettato i tanti turisti che affollavano l’area nel panico. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo si vede il vulcano ripreso dal mare, a bordo di uno yacht, il Gioia Solaris One 44. Tutto sembra tranquillo quando improvvisamente l’esplosione genera l’enorme ...