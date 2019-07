Esodo estivo | quando partire per non trovare i tir sulle strade delle vacanze

Esodo estivo 2019 - diffuso il Piano Viabilità : ecco i giorni da bollino nero - stop ai cantieri e nuovi tutor : Anche quest’anno forze dell’ordine e concessionari uniscono le forze per gestire l’aumento del traffico per le partenze per le vacanze: le previsioni e i provvedimenti adottati

Esodo estivo : ecco i giorni da bollino nero e i provvedimenti per ridurre i disagi : Gabriele Laganà Presentato al Viminale il piano Viabilità, un programma che comprende il calendario dell'Esodo estivo con i giorni da bollino nero e rosso ed i provvedimenti finalizzati ad alleggerire il traffico I giorni del meritato riposo estivo si avvicinano sempre più. Come ogni anno, per prevenire le criticità legate all’Esodo delle vacanze e ridurre i disagi, è stato diffuso il Piano Viabilità, un programma che comprende il ...

Benzina - si rompe lo stallo : brutta notizia in vista dell'Esodo estivo : Dopo più di una settimana di calma piatta, Eni ha ritoccato all'insù i prezzi raccomandati di Benzina e diesel, complice il...

Autostrade - rincari da luglio per l'Esodo estivo : rischio aumenti del 19% : Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dei relativi esodi di massa dalla calura delle principali città italiane verso mete costiere meno afose, implacabili e puntualissimi arrivano gli aumenti sulle tariffe autostradali. Sono scaduti, infatti, anche gli ultimi blocchi dei rincari dei pedaggi di Autostrade per l'Italia concordati il primo gennaio scorso tra gli enti gestori della rete viaria italiana e il Ministero per le Infrastrutture e i ...