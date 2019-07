Equitazione | Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 | dominio tedesco nel Grand Prix

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Non cambia la musica quando si tratta di: Isabell Werth domina tutte le gare alle quali prende parte. Questa volta vince in casa, ad, sede dellaCup: nel, prima delle due prove, seguita sabato dalSpecial, valide per la classifica per nazioni, guida la Germania al primo posto provvisorio aggiudicandosi la gara per distacco sulla connazionale Dorothee Schneider, mentre in terza piazza si porta la britannica Charlotte Dujardin. Nella prova a squadre comanda ovviamente la Germania davanti a Danimarca ed USA. Classifica(Top 3) 1 Isabell Werth (GER) Bella Rose 2 82.783 2 Dorothee Schneider (GER) Showtime FRH 80.609 3 Charlotte Dujardin (GBR) Erlentanz 79.152 ClassificaCup1 Germania 242.392 2 Danimarca 228.174 3 USA 225.392 4 Svezia 223.783 5 Gran Bretagna 223.630 6 Irlanda ...

