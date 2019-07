Elettra Lamborghini, incidente sul palco durante il concerto

(Di venerdì 19 luglio 2019) La cantante ha raccontato sui social la disavventura che l'ha vista protagonistaun live degli scorsi giorni e che le ha provocato una brutta infezione. La cantanteha raccontato ai suoi fan l’avvenuto nelle scorse sereun suodal vivo. Attraverso le stories del suo profilo Instagram, la rapper ha raccontato di essersi colpita al volto con il microfono. Unsimile a quello che ha visto protagonista, poche settimane fa, la popstar Jennifer Lopez.ha spiegato di essersi involontariamente colpita alla bocca con il microfono con il quale stava cantando. Un colpo forte che le ha rotto il piercing interno alla bocca con conseguente sanguinamento. "Negli ultimi giorni non riesco a fare stories - ha spiegato la rapper - perché non riesco a parlare. All’ultimomi sono tirata il microfono in bocca mentre cantavo all’inzio dello show. Per primo non l’ho accusato a parte il sangue che sentivo in bocca e mi si è infettato questo piercing qua e non riesco a parlare. E’ gonfio e con molto sangue".