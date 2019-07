È morta Agnes Heller | intellettuale e filosofa ungherese

ilgiornale

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pina Francone Se ne è andata a novant'anni laostile a Viktor Orban, del quale disse: "È un'infezione per l'Europa intera" Se ne è andata a novant'annitra le più influenti del Novecento, considerata come la massima esponente della cosiddetta "Scuola di Budapest". Nata nel 1929 nella capitale dell'Ungheria, visse sulla propria pelle la Seconda Guerra Mondiale, sopravvivendo all'Olocausto e agli orrori del Nazismo. Negli ultimi anni, in patria, ha osteggiato duramente il governo di Viktor Orban: a marzo, infatti, presentò anche in Italia il suo ultimo libro "Orbanismo-Il caso dell’Ungheria: dalla democrazia liberale alla tirannia", criticando aspramente il governo e la linea del primo ministro, del quale disse: "È un'infezione per l'Europa intera". Persone: ...

