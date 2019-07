Dopo il funerale vanno al cimitero per la tumulazione ma quello che accade è terribile

baritalianews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una vicenda che è accaduta neldi Ariano e che ha dell’incredibile. Ilè un momentodi estremo saluto ed è carico di angoscia, quindi la cosa auspicabile è che duri il meno possibile per avere la sensazione di aver finalmente dato pace a chi, probabilmente, negli ultimi tempi non ne è avuta soprattutto quando la morte è sopraggiuntauna lunga e dolorosa malattia. In ogni caso è un momento tristissimo di grande solennità o almeno così dovrebbe essere mache è accaduto alla salma di un pover’uomo ha dato certo solennità al momento. Quando i parenti erano attorno alla bara per laci si è resi conto che il locolo era troppo corto e la bara non entrava se non a metà. Il genero del’uomo deceduto ha raccontato:«Una situazione assurda . Abbiamo chiesto al municipio cosa fare. Gli addetti mi hanno risposto che non era un loro problema, ...

