Dolunay | spoiler 22 luglio | Ferit e Nazli impegnati in una riunione di lavoro fuori città

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Prosegue il successo della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore": le vicende dei protagonisti riescono, infatti, a coinvolgere da vicino il pubblico televisivo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero trentuno svelano i risvolti nello stato d'animo del personaggio di, la quale non avrà intenzione di rinunciare ai propri sogni. La giovane cuoca vuole andare avanti per la propria strada La chef si dimostrerà decisa ad andare avanti nel suo progetto di aprire il ristorante dopo aver ricevuto una proposta alettante dall'amica Manami, insegnante di giapponese. La sorella di Asuman penserà che non sia il caso di rinunciare ai propri desideri e si convincerà che non ci possano essere le condizioni per continuare l'impiego presso la villa di(Can Yaman). La giovane cuoca vorrà licenziarsi: deciderà, così, di recarsi in banca con l'intento di chiedere un ...

Carmen2390 : I canali telegram sono dei posti da evitare sia per chi non vuole spoiler sia per chi non capisce il turco ?? #dolunay #bittersweet - infoitcultura : Dolunay spoiler al 26 luglio: la Piran apre il nuovo ristorante, Demet denuncia Hakan - zazoomblog : Spoiler Dolunay al 19 luglio: Demet decisa ad interrompere la gravidanza - #Spoiler #Dolunay #luglio: #Demet -