Docenti FIT si riaccende la speranza dopo l’ultima riunione al Miur

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il, nellache si è tenuta ieri con i sindacati, non ha definitivamente chiuso alla possibilità di cambio della provincia per iinseriti nelle graduatorie di merito regionali. Le OO.SS. si stanno battendo per far capire al Ministero il rischio di generare una discriminazione nei riguardi deiche hanno avuto l’accantonamento dei posti con il DM 631. Al termine dell’incontro è stato comunicato che la discussione riprenderà la prossima settimana. Parità di condizioni Come è noto, con le attuali disposizioni iche hanno avuto l’accantonamento dei posti non possono a tutt’oggi chiedere di poter cambiare provincia. Occorre poter offrire anche a loro le stesse possibilità di scegliere sulla base dell’ordine di graduatoria, evitando di lasciar decidere al caso in base alla tempistica di pubblicazione delle graduatorie di merito nella ...

