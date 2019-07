Di Maio a Salvini | “Vediamoci e andiamo avanti”

Tensioni nel governo - Di Maio a Salvini : “Vediamoci oggi - troviamo il modo per continuare” : Il capo politico dei Cinque Stelle tende una mano all'alleato Matteo Salvini: "E' auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo. Tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, è giusto incontrarsi oggi con Salvini, spostiamo qualche appuntamento dal calendario, ci vediamo e troviamo come sempre il punto per continuare".Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - tentativi di pace a tarda notte : cosa c'è dietro alla tregua : E alla sera, vaghi tentativi di pace. Dopo gli insulti, gli attacchi, le minacce di crisi, ecco che a tarda sera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio provano a mettere assieme qualche coccio, ripetendo che "il governo va avanti". Incredibile ma vero, dopo ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore, ma tant'è

Luigi Di Maio sfida Matteo Salvini : elezioni subito : I grillini hanno già pronto l’accordo con il Pd? Il capo Luigi Di Maio nega anche se ci sono tutti

E sempre alta tensione tra Salvini e Di Maio. E Conte a lavoro su Autonomia : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sara' la crisi la parola passera' al Capo dello Stato, sara' lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento il Quirinale non avrebbe ...

Salvini : "Ho fiducia in Di Maio - altri ministri non all'altezza" : "Ho fiducia in Di Maio". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle dichiarazioni di oggi, quando aveva sostenuto di non avere più fiducia personale nel leader dei 5 stelle. "Mi correggo - ha detto alla festa della Lega - io in Luigi Di Maio ho avuto e ho fiducia, secondo me è una persona per bene. Alcuni ministri dei 5 Stelle non sono all'altezza di fare i ministri, quindi è difficile governare con chi sa ...

Ira M5S - Di Maio convoca i suoi : “Salvini si comporta da dittatore - ci manca di rispetto” : ILuigi Di Maio ha risposto al responsabile del Viminale convocando i suoi a palazzo Chigi: "Siamo stati colpiti alle spalle, le offese e le falsità dette nelle ultime 48 ore contro il M5S non hanno precedenti. Anche contro di me", avrebbe detto, secondo fonti parlameentari. Salvini aveva accusato il M5S di essere "già al governo con il Pd, per ora a Bruxelles".Continua a leggere

Salvini messo alle corde punge tutti - da Di Maio passando per Fico fino alla Boschi : Salvini messo alle strette nell’ultimo periodo per la questione Lega-Russia, si lascia andare a dichiarazioni che toccano un pò tutto il mondo politico, da Di Maio fino alla Boschi La crisi di maggioranza che potrebbe sfociare in una crisi di governo è maturata dopo lo strappo consumato a Strasburgo. Dove la Lega ha votato contro la … Continue reading Salvini messo alle corde punge tutti, da Di Maio passando per Fico fino alla ...

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Luigi Di Maio alla riunione coi vertici M5s : "Matteo Salvini ci ha colpito alle spalle - cosa gravissima" : Tic-tac, conto alla rovescia verso la crisi di governo. Dopo gli attacchi che hanno scandito tutta la giornata, dopo che Matteo Salvini ha deciso di disertare il CdM di domani perché "ormai manca la fiducia", Luigi Di Maio riunisce i vertici del M5s. Tra gli altri presenti, Stefano Buffagni e Riccar

Salvini a Di Maio : «La fiducia è finita anche sul piano personale» : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Salvini furioso : “Fiducia rotta”. E attacca Di Maio - Conte e Grillo : Vicepremier pronto alla rottura. «Quando i padri degli alleati hanno avuto problemi, io non ho fiatato»