Debiti per 35 milioni | fallisce la Saniplast | 130 lavoratori a rischio

Cafu travolto dai Debiti : "È un mio problema personale ma posso pagare tutto" : L’ex capitano della ‘Selecao’ campione del mondo nel 2002, Cafu, è stato travolto da debiti milionari e recentemente avrebbe perso cinque proprietà su decisione di un Tribunale brasiliano: lo rende noto il quotidiano Folha de S.Paulo. La mancata copertura di prestiti e debiti creata da Capi Penta International Player, una società di procuratori sportivi di atleti che appartiene al 49 enne ex giocatore e a ...

FIFA - blocco del mercato per i club che non saldano i Debiti : FIFA nuovo Codice Disciplinare – Dopo quasi 15 anni senza modifiche sostanziali al Codice Disciplinare, la FIFA ha deciso di redigerne una nuova versione. Si tratta di un documento meglio strutturato, più chiaro, più conciso (da 147 a 72 articoli), più trasparente e che incorpora modifiche innovative nel contesto dei procedimenti disciplinari della FIFA. Tra […] L'articolo FIFA, blocco del mercato per i club che non saldano i debiti ...

Trofei e altri cimeli di Boris Becker all’asta per pagare Debiti : Coppa Davis, Wimbledon, foto, racchette, orologi: 82 pezzi tra Trofei e memorabilia appartenenti all'ex star tedesca del tennis Boris Becker messi all'asta online dalla società britannica Wyles Hardy per cancellare parzialmente i debiti del campione in bancarotta. cimeli raccolti in una lunga carriera di successi: Becker fu il più giovane vincitore della storia di Wimbledon a 17 anni nel 1985 ma abbandonati i campi da tennis deve disfarsene per ...

Rottamazione ter riaperta : Debiti inclusi ed esclusi dalla sanatoria : Chi ancora non ha aderito alla Rottamazione ter, avrà ancora tempo fino al prossimo 31 luglio per farlo. Il decreto 34/2019 (decreto crescita) convertito nella Legge 58/2019, ha sancito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di Rottamazione dei carichi e del saldo e stralcio delle cartelle, scaduti lo scorso 30 aprile. La riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda, e non anche l’ambito di applicazione dei ...

Il pallone non è "sgonfio" : ricavi super e boom del calcio femminile (ma quanti Debiti) : Luci e ombre nel 'Reportcalcio', lo studio della Figc realizzato in collaborazione con Arel e PwC. ricavi in crescita...

Pd : parlamentari morosi per 800mila euro ma molti ‘saldano’ Debiti : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Al 31 dicembre del 2018 i crediti vantati dal Nazareno nei confronti dei parlamentari ammontano a 822.542 euro, si legge nell’ultimo bilancio Pd. Ma da gennaio ad oggi diversi deputati e senatori hanno versato cifre cospicue per mettersi in regola e saldare il debito. Sul sito del Pd sono consultabili tutti i versamenti dal 31 gennaio al 28 giugno. E tra questi saltano agli occhi alcuni pagamenti ben ...

Usura - suicida per colpa dei Contini «Mi uccido così mi libero dai Debiti» : Togliersi la vita, per toglierseli di dosso. Uccidersi per impedire a quelli dei Contini di continuare a succhiare il suo sangue, a vivere delle sue risorse, ad offenderlo nella sua dignità...

Per Erdogan è arrivato il momento di pagare i Debiti : La tumultuosa crescita economica della Turchia, sostenuta per anni dal denaro preso in prestito, sta rallentando e ha contribuito alle prime sconfitte del leader che guida il paese da oltre 16 anni

Immigrazione - il Pd ha lasciato ai Comuni 242 milioni all'anno di Debiti per accogliere minori : È di circa un miliardo l'ammontare dei debiti da pagare ai Comuni per l'accoglienza dei minori non accompagnati lasciato dai governi Renzi e Gentiloni. A dimostrarlo è la relazione 2015-2017 della Corte di conti. I due esecutivi a guida Pd, e di conseguenza i ministri dell'Interno allora in carica,

Massimo Ferrero - chiesto il processo : “Tolto un milione da casse della Sampdoria per pagare Debiti Livingston” : La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, davanti al giudice della X sezione. ...

Morgan - gli pignorano la casa per Debiti : "Datemi ancora qualche mese" - il dramma di un uomo in diretta : È arrivato il giorno dello sfratto di Morgan da casa sua. Molti amici all'interno del suo appartamento tra cui Jessica Mazzoli, la mamma di sua figlia Lara insieme alla figlia. Morgan chiede qualche mese per ricomprarsi la casa che è stata venduta all'asta ma non ancora assegnata. Leggi anche: "Maes

Le famiglie siciliane sempre più indebitate - Debiti totali per per 33 - 2 miliardi : Ammonta a 33,2 miliardi di euro il valore totale dell’indebitamento delle famiglie siciliane, con un indebitamento pro capite pari a 6.605 euro. Palermo e Catania sono le province più indebitate in assoluto, ma Siracusa mostra l’indebitamento pro capite più alto in Sicilia mentre Enna ed Agrigento guidano la classifica per quanto riguarda il credito al consumo. Sono i dati contenuti nell’ultima elaborazione di Federconsumatori ...