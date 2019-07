Dear White People 3 su Netflix dal 2 agosto | anticipazioni e new entry da Giancarlo

optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il 2arriverà3 su. La comedy d'impronta satirica ispirata all'omonimo film del 2014 riporterà sugli schermi le storie di un gruppo di studenti afroamericani della Winchester, università d'élite carica di problemi e tensioni razziali. Tra le tante novità in3, una è particolarmente stuzzicante: l'arrivo diEsposito (Better Call Saul) nei panni del narratore misterioso. Secondo le dichiarazioni dello showrunner Justin Simien, Esposito interpreterà un personaggio ricorrente. Non dovremo aspettare neppure un secondo, sarà presentato già nella prima scena. Ci giocheremo subito questa carta, sapevo dall'inizio di doverlo fare perché altrimenti tutti si sarebbero arrabbiati con me, ha commentato scherzosamente in un'intervista a The Hollywood Reporter. Simien ha offerto ulteriori dettagli su3 durante una ...

SeriesDesperate : - rimanihaz : ho iniziato Dear White People e sto: amando #tiziaparty - 3cinematographe : Le ultime aggiunte al cast della stagione 3 di #DearWhitePeople -