Daniele Scardina frena i gossip su Diletta Leotta | ' Sono single | è un' amica speciale'

King Toretto e Diletta Leotta - Daniele Scardina : “Si - è una amica speciale” : A "La Gazzetta dello Sport" Daniele Scardina, alias King Toretto, astro nascente della boxe italiana, conferma il legame con Diletta Leotta. Sulle prime, schiva le domande: "No comment, non scrivere niente" poi si apre: "Sono single, che male c'è? Diletta è una mia amica speciale, l'ho conosciuta tramite amici".Continua a leggere

Sono single - lei è un'amica speciale! Daniele Scardina commenta il flirt con Diletta Leotta : Diletta Leotta e Daniele Scardina Sono una delle coppie che stanno maggiormente facendo discutere in questa calda estate italiana. I due Sono stati avvistati a Ibiza in atteggiamenti molto intimi ed è esploso il gossip. La storia raccontata dal pugile sulle pagine de La Gazzetta dello Sport sembra essere tutt'altra e chi sognava già la relazione romantica dovrà ricredersi. Il pugile ha dimostrato di avere un'ottima guardia, oltre che ...

Diletta Leotta gossip - parla il pugile Daniele Scardina : “Un’amica speciale” : Diletta Leotta gossip, la conduttrice è davvero fidanzata con il pugile Daniele Scardina? Ora parla lui A dare la notizia di un flirt in corso per la bella conduttrice Diletta Leotta ci aveva pensato il settimanale Spy, il quale, nel numero in edicola la scorsa settimana, aveva paparazzato la neo single Diletta in atteggiamenti affettuosi […] L'articolo Diletta Leotta gossip, parla il pugile Daniele Scardina: “Un’amica ...

Le nozze avrebbero allontanato Diletta Leotta e Matteo Mammì - poi l’incontro con Daniele Scardina : Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Diletta Leotta e Matteo Mammì sarebbe finita a causa di una serie di divergenze relative al progetto di sposarsi. La conduttrice DAZN non se la sarebbe sentita di fare il grande passo. In più, il 9 marzo scorso avrebbe conosciuto il pugile Daniele Scardina.Continua a leggere

Diletta Leotta ecco come è nata la storia con Daniele Scardina : Diletta Leotta racconta per la prima volta come si è conosciuta con il suo nuovo ragazzo Daniele Scardina. Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con il campione di boxe Daniele "King Toretto" Scardina.

Diletta Leotta - “ecco come e quando è nata la storia con il pugile Daniele ‘King Toretto’ Scardina” : Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con Daniele ‘King Toretto’ Scardina. Ma com’è nata l’intesa con il pugile? Lo racconta il settimanale Chi: tutto sarebbe iniziato lo scorso 9 marzo quando la Leotta ha seguito per Dazn ...

