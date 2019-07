Dalla Spagna – Nuovo nome per il Napoli se non dovesse arrivare Rodriguez Il sostituto

Calciomercato Juventus - Dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro : In Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo è tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro. E’ ‘Marca‘ a mettere in evidenza come il portoghese abbia tutti i requisiti per portare a casa il trofeo. Nell’ultima stagione, la sua prima con i bianconeri, il 34enne attaccante ha continuato a polverizzare record e a segnare gol decisivi. Sfumato il grande obiettivo Champions, CR7 ha comunque centrato la doppietta ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata Dalla Spagna - Linda Cerruti sesta nel libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le prossime gare di Nuoto sincronizzato 13.04: Si confermano le tre nazioni sul podio del tecnico nel Solo libero con il cambio della protagonista assoluta che qui è la russa Svetlana Romashina che si aggiudica l’oro, argento, l’ennesimo in carriera, per la spagnola Ona Carbonell e bronzo per la giapponese Yukiko Inui, quarta ...

Neymar Juventus - clamoroso Dalla Spagna : il brasiliano si offre a Paratici : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar, ormai pronto a dire addio al PSG, si sarebbe offerto anche a Paratici e alla Juventus. Una notizia che potrebbe trovare conferme, ma che difficilmente i bianconeri potrebbero riuscire a coltivare. Neymar, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e […] More

Calciomercato Juventus - la clamorosa bomba Dalla Spagna : Neymar si è proposto ai bianconeri! : Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata Dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata Dalla Spagna nei preliminari del libero - a mezzogiorno la finale del libero di Linda Cerruti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08 E’ tutto per questa lunga DIRETTA, ma ricordiamo l’appuntamento a mezzogiorno con Linda Cerruti e la finale del solo libero. A più tardi. 7.06 Italia scesa dunque al sesto posto, finale. La Russia ha dominato la prova con un incredibile 97.7667, davanti a Cina e Ucraina. Israele ultima qualificata, non ce la fa la Bielorussia. 7.02 Spagna davanti all’Italia! Trascinate ...

Lukaku all’Inter - conferme Dalla Spagna : accordo a 80 milioni : Secondo ‘As’, l’Inter ha chiuso con il Manchester United per l’arrivo di Romelu Lukaku: nei prossimi giorni le visite mediche del centravanti belga.“powered by Goal”“El Inter ya ha cerrado a Lukaku”. Ovvero, l’Inter ha già chiuso per Lukaku. In Spagna c’è chi si sbilancia in maniera pesante: Romelu Lukaku è il nuovo rinforzo messo a disposizione dalla proprietà cinese, da Marotta e da Ausilio ...

Napoli - preoccupa James Rodriguez : Dalla Spagna 'Potrebbe andare all'Atletico Madrid' : È entrata in una fase bollente la trattativa riguardante l'attaccante colombiano del Real Madrid, James Rodriguez, da diverse settimane accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il giocatore, soltanto pochi giorni fa aveva espresso tutta la sua volontà nell'approdare al San Paolo, ma adesso la situazione potrebbe essersi evoluta e non in senso positivo per i tifosi partenopei. Già, perché secondo quanto riferito dal ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime Dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...

Dalla Spagna : “Passo di Florentino verso De Laurentiis - la situazione” : Secondo il quotidiano “As” ci sarebbe una leggera apertura da parte di Florentino Perez, che fino a pochi giorni fa pretendeva il pagamento dei 42 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo in questa sessione di mercato ed ora sarebbero disponibili, invece, a dilazionarlo a rate. Un piccolo passo verso De Laurentiis, dal quale ora Perez si attende un ulteriore avvicinamento: James e Ancelotti, intanto, non vedono l’ora ...

Griezmann al Barcellona - pagata la clausola : ma Dalla Spagna smentiscono : Antoine Griezmann si appresta a diventare un giocatore del Barcellona, mancano solo gli ultimi dettagli. pagata la clausola all’Atletico.“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Barcellona ha pagato oggi la clausola rescissoria da 120 milioni di euro all’Atletico, per accaparrarsi Antoine Griezmann.Adesso non resta che definire gli ultimi dettagli e formalizzare in modo ufficiale il ...