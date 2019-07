Curatoli bronzo nella sciabola | prima medaglia per l’Italia

Mondiali scherma - Curatoli è bronzo : il napoletano con «vista» Tokyo : Danubio blu. Dalla città gemellata con Napoli arriva la prima medaglia dell?Italsciabola ai Campionati del Mondo. Indossa al collo il bronzo Luca Curatoli, 25enne delle Fiamme Oro....

Mondiali di Scherma – Curatoli di bronzo a Budapest - la rivelazione dell’azzurro : “mi ha ispirato Djokovic” : Le parole di Luca Curatoli dopo la medaglia di bronzo conquistata nella gara individuale di sciabola maschile ai Mondiali di Scherma 2019 in corso a Budapest Medaglia di bronzo per Curatoli ai Mondiali di Scherma in corso a Budapest. Nella prima giornata dedicata alle finali l’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola maschile, nonostante la sconfitta in semifinale contro il coreano Oh. “Mi ero prefissato di ...

Scherma - Mondiali 2019 : Luca Curatoli si prende il bronzo! In finale va Oh Sanguk : Luca Curatoli conquista il bronzo nella sciabola ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Arriva così la prima medaglia azzurra di questa rassegna. Per il 24enne napoletano si tratta anche della prima medaglia iridata individuale della carriera. Un risultato che conferma l’altissimo livello raggiunto quest’anno. L’atleta delle Fiamme Oro è stato superato in semifinale per 15-11 dal sudcoreano Oh Sanguk, dominatore della stagione e ...