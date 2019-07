Cristiano Doni e calcioscommesse | nessuna condanna al penale | Una farsa

"Il perdono è Cristiano ma non il perdonismo. Logico il fine pena mai" : Stefano Zurlo Il giurista: "La sentenza europea? Plausibile l'ergastolo ostativo se non c'è il pentimento" Il cristianesimo è la speranza che irrompe nel mondo. Ma la speranza non è un sentimento zuccheroso e appiccicoso con cui spedire fuori dal carcere mafiosi incalliti. L'ergastolo ostativo. Quello dei mafiosi che non hanno tradito i loro padrini. È il tema che ha rilanciato ieri nel suo editoriale il direttore del Giornale, ...