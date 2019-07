Crisi Mercatone Uno | PD | “La Regione attivi subito politiche a sostegno delle famiglie

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pescara - “Dopo un mese e mezzo dall’incontro fra i sindacati e l’assessore Febbo, i lavoratori abruzzesi diUno non hanno ricevuto alcuna risposta, alcuna rassicurazione e, soprattutto, nessun aiuto concreto. Laha il dovere di agireper tutelare ledi questi dipendenti in difficoltà, ma deve anche prevedere misure strutturali affinché nessuno si trovi più a dover vivere un simile dramma a seguito della perdita del lavoro per unaindustriale”. Con queste parole i consiglieri regionali del Pd, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Dino Pepe, intervengono a seguito dell’incontro che si è svolto stamattina, negli uffici di via Passolanciano, fra i funzionari dell’ente e una delegazione dei lavoratori diUno. “È inaccettabile – aggiungono – che stamattina non fosse presente alla riunione con i sindacati neanche un ...

pontaccio1965 : Mercatone Uno: assordante il silenzio istituzionale, senza risposta le richieste dei sindacati sull'attivazione del… - Metropolitanwe1 : #RegioneAbruzzo #crisiMercatoneUno #consiglieriPd I consiglieri Pd su crisi Mercatone Uno - pdabruzzo : A #Pescara il presidio dei lavoratori per la vertenza #MercatoneUno. Assenti i rappresentanti politici della Giunta… -