today

(Di venerdì 19 luglio 2019) Tanti spunti nella nuova relazione al parlamento della Dia (Direzione investigativa antimafia): "Oggicerca di...

Today_it : Cresce il peso delle mafie straniere: 'Cosa nostra evita gesti eclatanti' - ElisabettaPado1 : un solletico però che avverti solo se le strattoni, nel mio caso non apposta, ma apposta o non apposta stimola la r… - NickStocke : RT @lbiancoleone: @matteosalvinimi Ministro lei non perde mai occasione x dimostrarci che il peso della sua imbecillità giorno dopo giorno… -