Corvette Stingray - C8 | la prima a motore centrale - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 19 luglio 2019) Dopo anni d'attesa, tra foto spia, indiscrezioni e teaser, la Chevrolet ha tolto i veli alla, la C8. La nuova architettura ha portato la sportiva americana a staccare nettamente col passato, sia per quanto riguarda le proporzioni della carrozzeria, sia per lo stile, totalmente rivisitato per portare la supercar a Stelle e Strisce in una nuova era. Per il momento laha ufficializzato dati e informazioni di quella che dovrebbe essere la variante d'ingresso gamma della sportiva, lache, con il suoV8 aspirato di 6.2 litri andrà a posizionarsi alla base dell'offerta con prezzi che, negli Stati Uniti, dovrebbero partire al di sotto dei 60.000 dollari (53.309 euro). Otto cilindri aspirato. Dietro all'abitacolo è presente un V8 di 6.2 litri LT2 derivato dal precedente LT1. Montato longitudinalmente e abbinato a un cambio automatico ...