Coppa d’Africa | questa sera la finale | nuova stretta sulla sicurezza in Francia

(Di venerdì 19 luglio 2019) C’è un po’ di paura e tensione, in, in vista delladid’Africa ditra Senegal e Algeria. Timori che nascono in seguito agli incidenti, i danneggiamenti e i saccheggi che hanno macchiato i festeggiamenti dei tifosi algerini a Parigi e in altre città del Paese. A tal proposito,per evitare disordini. Come per la semidel 14 luglio contro la Nigeria, il ministro francese dell’Interno, Christophe Castaner, ha annunciato un dispiegamento di 2.500 uomini in alcune zone sensibili della capitale e del suo hinterland, come l’avenue degli Champs-Elyse’es, il quartiere di Barbe’s o la banlieue Saint-Denis. Dispositivo speciale per il match dell’Algeria anche in altre città come Marsiglia, dove verranno schierati 500 agenti, e a Lione. La cittadina di Montbèliard ha ...

