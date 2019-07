Conte | «Non sto vivacchiando | al lavoro su autonomia e fisco» Salta assunzione regionale

Conte : «Non sto vivacchiando - al lavoro su autonomia e fisco». Soppressa assunzione regionale dei docenti : Vertice lampo a Palazzo Chigi sull'autonomia, nel corso del quale non è arrivata nessuna fumata bianca: tanto che lunedì ci sarà nu nuovo vertice ristretto per risolvere il...

Conte difende il governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su fisco e autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: "Sono stufo…" «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere.

Conte è il vincitore del post-voto (ma non faccia il vanesio) : Il vincitore assoluto (ad oggi) di questa fase politica post-elezioni del 26 maggio è il premier Conte. A testimoniarlo sono tre fatti certi e tra loro collegati, che vale la pena esporre subito prima di guardare alle conseguenze.Innanzitutto c’è la chiusura della procedura d’infrazione, che Bruxelles teneva come spada di Damocle sull’Italia (con scarsa evidenza tecnica) per provare a condizionarne le ...

"Non mi presterò a operazioni opache o ambigue". La lettera di Giuseppe Conte : A chi si domanda quali siano le condizioni di salute del governo e vede negli ultimi giorni un mutamento nel suo “modo di interpretare il ruolo del Presidente del Consiglio”, il premier Giuseppe Conte risponde oggi con una lunga lettera a la Repubblica in cui afferma che ci sono poche dietrologie da fare perché i valori che lo ispirano “sono sempre stati e saranno il rispetto delle istituzioni” e le sue iniziative “sono sempre ispirate da queste ...

Conte fa un passo indietro sul Commissario Ue e Salvini : "I voti in cambio di qualche poltrona non li do" : Matteo Salvini e Giuseppe Conte sono ormai ai ferri corti. Il premier insiste affinché il ministro dell'Interno chiarisca in Aula la sua posizione sul Russiagate, nonostante la Procura di Milano "non lo ritenga necessario". Ma gli screzi non finiscono qui: dopo il no della Lega ad Ursula Von der Ley

Ue - Conte : “No della Lega a Von Der Leyen? Non so se compromette il commissario. Garanzie su Concorrenza” : “Sulla neo presidente della Commissione Europea la Lega ha fatto le sue legittime valutazioni e io la rispetto, se questo poi dovesse compromettere le trattative in corso per i commissari non lo so dire, ma lo vedremo”. Così il premier Giuseppe Conte, arrivando nella sede di Confagricoltura commenta il No degli eurodeputati al voto di Ursula Von Der Leyen, ma il presidente del Consiglio conferma “mi sono state date Garanzie per ...

Fondi russi a Lega - Zingaretti : “Conte in Aula? Positivo - ma Salvini non risponde”. Delrio : “Inaccettabile” : “Ringraziamo il presidente Roberto Fico che stamattina ha reiterato la richiesta affinché il ministro Salvini venga alla Camera a riferire”. A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato il presidente della Camera, in merito al caso dei possibili Fondi russi alla Lega. “Riferirà Conte in Senato? Positivo, va incontro a logica istituzionale”, aggiunge Zingaretti. Mentre il capogruppo dem a ...