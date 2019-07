Confcommercio | presentato il rapporto annuale sulle economie territoriali

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2019) L'Aquila -ieri ildid’Italia. Dallo studio condotto dalla Confederazione attraverso il confronto dei principali indicatori economici nel periodo 2008 – 2018, emerge, per quanto riguarda l’Abruzzo, un aumento medio della popolazione residente pari allo 0,84%, che corrisponde in realtà ad un incremento solo nelle Province di Teramo (+1,65%) e Pescara (+2,9%), mentre la consistenza demografica appare in diminuzione a L’Aquila (-0,33%) ed a Chieti (-0,52%). Numeri preoccupanti emergono sul fronte occupazionale con un calo medio, a livello regionale, del 2,35%, in controtendenza rispetto al dato nazionale che segna un aumento pari allo 0,54% e con segno negativo in tutte le Province (L’Aquila -2,56%), (Chieti -3,36%), (Pescara -4,1%), con eccezione di Teramo in cui si ...

