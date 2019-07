Con il voto anticipato si apre lo scenario dell' esercizio provvisorio

Conte è il vincitore del post-voto (ma non faccia il vanesio) : Il vincitore assoluto (ad oggi) di questa fase politica post-elezioni del 26 maggio è il premier Conte. A testimoniarlo sono tre fatti certi e tra loro collegati, che vale la pena esporre subito prima di guardare alle conseguenze.Innanzitutto c’è la chiusura della procedura d’infrazione, che Bruxelles teneva come spada di Damocle sull’Italia (con scarsa evidenza tecnica) per provare a condizionarne le ...

Giuseppe Conte : “Possibili ripercussioni negative per l’Italia dopo il voto della Lega in Ue” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lettera a Repubblica per rispondere a chi "si interroga sulle condizioni di salute della maggioranza di governo". Conte non nasconde che le tensione interne sono reali, specialmente dopo il voto contrario della Lega sulla nomina di Ursula von der Leyen alla Commissione Ue. Un no che potrebbe ora avere ripercussioni per l'Italia.Continua a leggere

Voto di Laurea Con Media del 26 : calcolo minimo e massimo su 110 : Andiamo a scoprire quali sono il punteggio minimo e il punteggio massimo del Voto di Laurea con una Media del 26, e parleremo dei punti extra e delle varianti da tenere in considerazione per eseguire il calcolo correttamente. Come calcolare il Voto di partenza per la Laurea con Media 26 Calcolare il Voto di Laurea è un’operazione abbastanza semplice se si tengono in considerazione 2 fattori fondamentali: la Media ponderata e la Media di Laurea. ...

Robbie Williams rinnova il voto matrimoniale Con Ayda Field : Ayda Field e Robbie Williams si sono sposati a Beverly Hills il 7 agosto del 2010. Questo significa che tra un anno esatto i due celebreranno i 10 anni di nozze.Ebbene per l'occasione, come confessato dalla Field a Loose Women, i due rinnoveranno le promesse matrimoniali.prosegui la letturaRobbie Williams rinnova il voto matrimoniale con Ayda Field pubblicato su Gossipblog.it 17 luglio 2019 13:00.

Ue - Zingaretti : “Voto M5s a von der Leyen? Scelta autonoma - Condividiamo. Ma smentisco ipotesi governo Pd-5Stelle” : Il voto del M5s, come noi, per Ursula von der Leyen come presidente Commissione Ue? Scelta autonoma, condividiamo il giudizio positivo sulla piattaforma presentata da Von der Leyen sul rinnovamento delle istituzioni Ue, i migranti e l’ambiente”, ha spiegato il segretario Pd Nicola Zingaretti. Ma chiarendo: “smentisco l’ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e ...

Governo spaccato - Salvini valuta i rischi del voto anticipato. E Conte lo anticipa sul Russiagate : Le crepe nella maggioranza gialloverde sono tante, troppe. Ci sono lo stop pentastellato all'autonomia differenziata cara alla Lega, la sorveglianza europea sui conti pubblici che restringe gli spazi di...

Passa alla Camera la legge sul libro e la lettura che limita gli sConti : voto bipartisan - solo Fi si astiene : Ora dovrà essere approvata dal Senato, dove però dovrebbe essere blindato. Ridotti i fondi, polemici gli editori per il tetto alle offerte

Ue : Conte sente Merkel - tra temi colloquio voto su von der Leyen : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi ha avuto un colloquio telefonico con la Cancelliera tedesca Angela Merkel. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Al centro della conversazione la prossima legislatura europea. Tra Conte e Merkel c’è stato uno scambio in ordine alle prospettive future e una valutazione in vista della votazione al Parlamento europeo della designata ...

Oroscopo settimana fino al 21 luglio - predizioni seConda sestina : Aquario 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2019 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni attraverso le analisi astrali sul periodo. In primo piano nell'articolo di oggi il periodo coincidente con la parte centrale dell'attuale mese valutata in funzione dei segni appartenenti alla seconda metà zodiacale. In pratica andremo a mettere in chiaro come evolverà la settimana in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Lega Serie A tratta per canale Con MediaPro - ancora niente voto : Dettagli da definire, ma la trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro prosegue. Il tema dell'accordo sulla partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24 è stato al centro dell'assemblea dei club oggi, ma le società non hanno ancora votato sull'offerta del gruppo spagnolo-cinese. MediaPro venerdì scorso ha presentato una proposta che garantisce alla Serie A un minimo garantito di 1,150 miliardi ...

Grecia al voto per le elezioni politiche anticipate : Tsipras verso la sConfitta : Super favorita nei sondaggi è Nea Dimokratia, formazionedi centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoriametterebbe fine all'era del governo di sinistra di AlexisTsipras

Grecia al voto - un paradosso chiamato Tsipras. Il papabile al Nobel rischia una pesante sConfitta : Paradossale destino, quello di Alexis Tsipras. Leader della sinistra costretto a gestire tra austerity e riforme imposte dalla Troika la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, papabile al Nobel per l'accordo sulla denominazione della Macedonia del nord ed ex antagonista con tanto di sacco a pelo oggi ricevuto dai maggiori leader mondiali, domani il premier greco rischia di incassare alle urne una sconfitta pesante, vedendosi sfilare il ...

Rai - Foa si dimette da RaiCom 17 giorni dopo il voto della Vigilanza Contro il doppio incarico : dopo 17 giorni dal voto della commissione di Vigilanza che si opponeva alla doppia poltrona del presidente della Rai, Marcello Foa ha annunciato le dimissioni dal ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione di RaiCom. dopo l’approvazione, il 19 giugno scorso, della mozione proposta dai 5 stelle e votata anche da Pd e LeU, i vertici di viale Mazzini avevano “preso atto del voto”, che non è vincolante, senza però che ci ...

Libia - compromesso Pd per evitare lo sContro interno : diserta il voto sulle motovedette. E Orfini canta vittoria : Dopo giorni di tensioni interne, un’assemblea tesa a Montecitorio con l’ala ribelle guidata dall’ex presidente Matteo Orfini pronta allo strappo, il Partito democratico trova un compromesso sulla Libia e sul voto per il rinnovo del sostegno alle motovedette libiche. La soluzione per evitare lo scontro in Aula? La decisione di non partecipare al voto. Una posizione che prova al tempo stesso sia a non rinnegare gli accordi ...