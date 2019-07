Con i cambiamenti climatici cambia la mappa agricola | l’ulivo delle Alpi e l’avocado di

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’innalzamentotemperature sta modificando lacoltivazioni in Italia. E’ quanto dichiarato da Coldiretti, che segnala una nuova distribuzione impensabile fino a qualche anno fa. L’ulivo, ad esempio, tipicamente mediterraneo, si è ora spostato a ridosso; allo stesso tempo in Sicilia e in Calabria sono arrivate le piante di banane, avocado e di altri frutti esotici Made in Italy, mai viste prima nel nostro Paese. Il vino italiano con il caldo, continua la Coldiretti, è aumentato mediamente di 1 grado negli ultimi 30 anni, ma si è verificato nel tempo un anticipo della vendemmia anche di un mese rispetto al tradizionale mese di settembre. Il riscaldamento provoca anche ilmentocondizioni ambientali tradizionali per la stagionatura dei salumi, per l’affinamento dei formaggi o l’invecchiamento dei vini. Una situazione ...

