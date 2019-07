Compagnia telefonica continua a inviare bollette salatissima a un uomo deceduto da anni

baritalianews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Una donna non sapeva più come fare per dimostrare che il marito era morto. Così all’ennesima bollettache le è stata recapitata a nome del suo caro defunto ha deciso di presentarsi agli uffici della. La donna, che si chiama Maria Raybould, è andata agli uffici di Cardiff nel Galles dellae ha mostrato un vaso. Ha spiegato ai dipendenti presenti in quel momento negli uffici che quel vaso conteneva le ceneri del marito morto da. Negli ultimilanon credeva che l’fosse morto. Cosi Maria Raybould ha deciso di risolvere la questione in modo estremo, portando con se oltre il certificato di morte del marito anche le sue ceneri. I dipendenti dellanon hanno potuto far altro che rescindere il contratto. Laha poi, con una nota, confermato che il ...

