Colle: Giustizia,verità per morti mafia

"Nel 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio,in cui persero la vita, insieme al giudice Borsellino, Agostino Catalano,Emanuela Loi,Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, rivolgo nei loro confronti un pensiero commosso e rinnovo la solidarietà ai loro familiari,tra i quali,per il primo anno, manca Rita Borsellino che ne ha continuato in altre forme lo stesso impegno.".Così il presidente Mattarella "Oltre al tributo doveroso alla memoria per le vittime di,assicurare", ha aggiunto.(Di venerdì 19 luglio 2019)