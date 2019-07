Cittadella | nuovo arrivo | ufficiale Vrioni dalla Sampdoria

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019)per il, che comunica di aver acquistato l’attaccante classe ’98 Giacomo. Ecco di seguito il comunicato direttamente dal sito. “L’A.S.comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di GIACOMO. L’attaccante, classe 1998 e nato a San Severino Marche, è cresciuto nel settore giovanile della. Nella stagione 2017/18 ha vestito la maglia della Pistoiese, nello scorso campionato quella del Venezia in Serie B. Presenze anche con la maglia azzurra prima (Under 18 e Under 19) e della Nazionale Albanese poi (Under 21 e prima squadra). Ieri sera le visite mediche, nel pomeriggio già agli ordini di mister Venturato per il primo allenamento in granata! A Giacomo il nostro più caloroso benvenuto aed un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione con i nostri ...

