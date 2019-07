Cibi che alzano la glicemia | dieta e diabete | ecco quali abolire

Tumore al colon e alimentazione : una dieta sbagliata favorisce il cancro - ecco i Cibi da evitare e quelli che ci proteggono : Parlando di Tumore e, nello specifico, di Tumore del colon, la dieta rappresenta un’arma a doppio taglio, un Giano bifronte: se è infatti vero che una dieta sbagliata può favorire l’insorgenza del cancro del colon, è altrettanto vero che un adeguato stile alimentare può fare molto per prevenire questo tipo di Tumore. E’ dunque importante imparare a riconoscere gli epic fail della dieta, le ‘bucce di banana’ che possono far levitare il rischio di ...

Scottature - i Cibi che aumentano il rischio : Quando arriva l’estate e la necessità di proteggere la pelle dalle Scottature, è bene fare attenzione anche a quello che si mangia. Utlizzare una protezione solare adeguata al proprio fototipo cutaneo è importante, su questo non ci sono dubbi. Lo è altrettanto conoscere alcuni cibi che possono aumentare il rischio di dover affrontare il fastidio delle Scottature sulla pelle. A renderli noti ci ha pensato il Dottor Robert Gniadecki, ...

LIVE Italia-Turchia 0-3 volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre irriconosCibili : le turche passeggiano e dominano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59: L’appuntamento è per domani alle 13.30 per Italia-Cina che deciderà la seconda semiFinalista del gruppo A. Grazie per averci seguito e buona giornata 14.58: Di sicuro le ultime settimane fra vacanze e lavoro duro in vista della qualificazione olimpica non hanno aiutato ma l’Italia vista oggi contro la Turchia è veramente troppo brutta per essere vera e quindi la speranza è ...

LIVE Italia-Turchia 0-2 volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre irriconosCibili anche nel secondo set : 10-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-22 Ace di Paola Egonu 18-22 Out il diagonale stretto di Karakurt 17-22 Mano out di Sylla da zona 4 16-22 Il muro di Egonu 15-22 Out il servizio di Sorokaite 15-21 Ancora Egonu da zona 2 14-21 L’attacco di Egonu 13-21 Fallo in palleggio di Orro 13-20 Out Sylla da zona 4 13-19 Vincente il primo tempo di Gunes 13-18 Vincente il primo tempo di Danesi. Orro Finalmente trova la traiettoria ...

Le blatte diventano invinCibili : anche gli scarafaggi cominciano a resistere agli insetticidi : (foto: Schellhorn/ullstein bild via Getty Images) Per molti di noi, uno dei peggiori incubi potrebbe presto diventare realtà: le blatte, infatti, stanno diventando invincibili. O almeno lo saranno presto quelle della specie blattella germanica. A suggerirlo sono stati i ricercatori della Purdue University che sulle pagine di Scientific Reports hanno dimostrato come questi insetti stiano diventando sempre più resistenti a quasi ogni tipo di ...

I Cibi detox che aiutano a dimagrire in estate : AnguriaCetrioloCarciofo Cereali integraliKiwiFragoleZucchine RadicchioTi senti stanca, gonfia e appesantita? Potrebbe dipendere da uno stato di infiammazione causato da un accumulo di tossine nell’organismo dovuto all’abitudine di consumare pasti ipercalorici che a lungo andare rallentano il funzionamento del fegato, dei reni, dell’intestino e degli altri organi emuntori deputati alla depurazione. Gli eccessi alimentari fanno ...

Cibi anti-afa : come combattere il caldo anche a tavola : Fa caldo! I consigli e gli alimenti da scegliere per sentire meno caldo e riuscire a sopportare l’afa e sentirsi meglio

10 Cibi drenanti che riducono la pancia : KiwiCipollaLattugaRucolaCetrioliRavanelliPorriLimoneAsparagiCatalognaA tavola negli ultimi tempi ti sei lasciata un po’ andare e ora ti senti la pancia gonfia? La causa potrebbe essere un accumulo di liquidi in eccesso. La prima cosa da fare per ripulirti è bere più acqua. «L’acqua ha un ruolo chiave nel processo di depurazione. Combatte i ristagni dei liquidi e ne agevola la diuresi. Il modo più semplice per farne scorta è berne almeno due ...

I 10 Cibi che solitamente mangiamo nel modo sbagliato : I 10 cibi che solitamente mangiamo nel modo sbagliato Asparagi, fragole, yogurt e fagioli sono tutti alimenti salutari per il nostro corpo, ma spesso non li mangiamo nel modo giusto e finiscono per perdere i loro nutrienti. Scopriamo quali sono tutti i cibi che non abbiamo mai cucinato nel modo corretto. E’ ormai risaputo che molti cibi riescono ad avere dei benefici incredibili sulla salute, alcuni migliorano le capacità del cervello, altri ...

Altri dati confermano che i Cibi industriali sono legati al rischio di morte prematura : sono già pronti, molto appetitosi ed economici. Ma potrebbero anche avere numerosi effetti negativi sulla nostra salute. sono i cibi industriali, o ultra-processati, come piatti pronti, dolciumi, biscotti, snack, bevande gassate, spesso contenenti alti livelli di zuccheri, grassi e sale, ma carenti di vitamine e fibre. E che ancora una volta sono finiti sul banco degli imputati: ad accusarli, oggi, sono due studi europei appena pubblicati sul ...