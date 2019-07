Chi ha il diabete non può mangiare anguria e altri frutti Ma sarà vero? Facciamo

Diabete - latte e latticini diminuiscono il risChio : Negli ultimi anni il consumo di latte è finito al centro dell’attenzione di diversi studi volti a verificare il suo effettivo impatto sulla salute. Tradizionalmente, questo alimento è sempre stato considerato fondamentale per una dieta equilibrata, soprattutto in vista del suo apporto di importanti minerali quali il calcio. Oggi, numerosi studi confermano che il latte e i suoi derivati hanno effettivamente dei benefici per l’intero ...

Diabete : scoperto perché aumenta il risChio di morte in caso di infarto : Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha scoperto perché le persone con Diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del miocardio, hanno una mortalità precoce (cioè nei primi giorni dopo l’evento) quasi doppia rispetto ai non diabetici: la causa non è il Diabete in sé, ma la disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati ...

Bonus diabete Inps 2019 : requisiti e importo - Chi ne ha diritto : Bonus diabete Inps 2019: requisiti e importo, chi ne ha diritto Il diabete è una malattia cronica di cui soffrono circa tre milioni e mezzo di italiani ma molti altri, secondo alcune stime almeno un altro milione, ne sarebbero affetti senza saperlo. Bonus tiroide 2019: 500 euro ed esenzione ticket, come richiederlo Bonus diabete Inps: percentuale di invalidità associata Il diabete può causare gravi problemi di salute, tuttavia, ...

Diabete di tipo 2 - le statine aumentano il risChio di ammalarsi? Lo suggerisce uno studio : Dall'analisi statistica dei dati di migliaia di pazienti è emersa un'associazione tra l'assunzione di statine e le probabilità di sviluppare il Diabete di tipo 2. Il rischio di ammalarsi in che seguiva una terapia a base di questi farmaci per più di due anni è risultato essere triplo. Ma gli autori della ricerca, un team dell'Università Statale dell'Ohio, sono cauti e indicano la necessità di confermare i risultati con ulteriori ...

Diabete di tipo 2 e risChio cardiovascolare : confermato il profilo di sicurezza di linagliptin : Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) hanno annunciato i risultati finali dello Studio CAROLINA® che dimostrano come linagliptin non abbia un rischio cardiovascolare aumentato nel confronto con glimepiride, in soggetti adulti con Diabete di tipo 2 e rischio cardiovascolare.1 I risultati sono stati riferiti oggi al 79° Congresso dell’American Diabetes Association a San Francisco. Lo studio ha raggiunto l’endpoint primario, ...

Diabete di tipo 2 e cambiamenti di peso : l’unione dei fattori aumenta il risChio di sviluppare l’Alzheimer : Nei cambiamenti di peso corporeo dovuti alla diagnosi del Diabete di tipo 2 sono associati ad un maggior rischio di demenza e, in particolare, la perdita di peso in questi pazienti è associata ad un maggior rischio di ammalarsi di Alzheimer. Questo è quanto evidenzia un studio coreano presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (ADA). Lo studio è stato effettuato su 167.876 soggetti con Diabete di tipo 2, per ...

Diabete - la perdita di Chili facilita la scomparsa : La perdita di chili facilita la scomparsa del Diabete. Lo svela una ricerca scientifica secondo cui il Diabete di tipo 2 si può sconfiggere con la dieta. Lo studio, presentato all’Ada, il congresso annuale dell’Associazione americana di diabetologia, ha confermato come la perdita di peso sia correlata alla scomparsa della malattia. L’indagine ha coinvolto 300 pazienti fra il 2014 e il 2017 suddivisi in due gruppi dagli esperti. Un ...

Diabete tipo 2 : un farmaco riduce il risChio di morte cardiovascolare - infarto e ictus : Un farmaco si è dimostrato in grado di ridurre in modo significativo (12%) eventi cardiovascolari come morte cardiovascolare, infarto e ictus nei pazienti con Diabete di tipo 2, con e senza malattia cardiovascolare accertata: è il risultato dello studio REWIND, condotto su 9 mila pazienti provenienti da 24 Paesi, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia e pubblicato su Lancet. Come ben noto le persone con Diabete ...

Dimagrire in poChi giorni? Con la bevanda giusta si perde peso - si controlla la glicemia e si previene il diabete : Il caffè verde è ufficialmente entrato a far parte dei prodotti che aiutano a perdere peso, ovviamente insieme ad una dieta equilibrata e al giusto esercizio fisico. Il caffè verde non è altro che ordinario caffè i cui chicchi non vengono tostati, dunque mantengono un colore simile al verde acido. E’ costituito da diversi principi attivi in grado di agire sul nostro metabolismo e in particolare sull’assorbimento degli zuccheri. Il suo ...

Diabete - la vitamina D può prevenire la glicemia alta? Un nuovo studio fa Chiarezza : Quanto contribuisce la vitamina D nella prevenzione del Diabete di tipo 2? Molti i pareri, spesso in contrasto: se da un lato alcune ricerche sostengono che dare supplementi giornalieri di vitamina D possa giovare nella lotta alla glicemia alta, altre ricerche sostengono che la vitamina D non riduce in modo significativo il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 in soggetti predisposti e che presentano un livello sufficiente di tale ...

Diabete : le cattive abitudini mettono sempre più a risChio i giovani : In apertura del 79° congresso della Società americana di diabetologia, gli esperti riuniti mettono in guardia i giovani dal Diabete tipo 2: sono sempre più a rischio per numerose cattive abitudini, tra cui merende ipercaloriche a scuola, eccesso di spuntini davanti alla tv, poca attività fisica e ore di sonno carenti a causa del troppo tempo passato davanti al pc o ai videogiochi. “Lo stile di vita degli under 18 italiani spiana la strada ...

Dieta Caveman - abbatti i Chili di troppo e ti proteggi dal diabete : Conosciuta anche come Dieta paleo, la Dieta Caveman è un regime alimentare di cui si parla tantissimo da qualche anno a questa parte. Considerata inizialmente una moda passeggera, è oggi apprezzata in tutto il mondo. Portata al successo dal fisiologo statunitense Loren Cordain, autore del best seller The Paleo Diet, può essere considerata ormai un vero e proprio stile di vita. Il suo fondamento si basa su un principio molto chiaro: il nostro DNA ...

Il diabete tipo 2 aumenta il risChio di sviluppare oltre 10 tipi di tumore : Una ricerca pubblicata su “Journal of diabetes“, condotta da un team dell’ospedale di Ruijin affiliato alla Scuola di medicina dell’Università Jiao Tong di Shanghai, ha concluso che il diabete di tipo 2 può implicare un maggiore rischio di sviluppare 11 tipi di tumore per gli uomini e 13 per le donne. I ricercatori guidati da Ning Guang hanno studiato 410.191 pazienti tra 2013 e 2017, tutti affetti da diabete di tipo 2, ...