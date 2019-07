wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=FtSd844cI7U È una parata di stelle quella che vediamo scorrere sulle note di Memory neldi, ilche Universal ha voluto trarre daldi Andrew Lloyd Webber. Tratta a sua volta dall’opera di TS Eliot Old Possum’s Book of Practical, l’operae vede come protagonisti dei gatti antropomorfi, i Jellicle, intenti a festeggiare il loro capo, Old Deuteronomy, in una festa annuale in cui uno di loro potrà ascendere al paradiso chiamato Heaviside Layer, anche se l’irruzione del malvagio gatto Macavity creerà notevole scompiglio. La storia delè ora adattata in questa pellicola che vede il massiccio impiego degli effetti speciali per trasformare diverse star di Hollywood in creature dell’aspetto felino ma dal volto umano. Nel cast, come si vede nella clip, troviamo attori come Judy ...

MilanoCitExpo : Cats, il trailer del film tratto dal celebre musical #DipartimentoInnovazioneTecnologia - BlogNews_it : Cats, il trailer è travolto dalle critiche: 'L'aspetto dei protagonisti è terrificante e folle' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cats: il primo trailer ufficiale del film ispirato al celebre musical -